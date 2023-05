Camion in avaria su una rampa tra A10 e A7: mattinata di passione per la viabilità autostradale

Aggiornamento ore 13.45 – il camion è stato rimosso e riaperto il collegamento tra A10 e A7. Si continuano a registrare in questa fase code e disagi, in progressivo miglioramento.

Genova. Mattinata difficile per il traffico genovese, questa volta a causa di un’avaria a un mezzo pesante su una rampa dello svincolo di Sampierdarena.

Autostrade ha disposto la chiusura dell’allacciamento tra A10 e A7 per chi viaggia da ponente verso levante e quindi verso Milano.

La chiusura – intorno alle 12 – provocava circa quattro chilometri di coda da Pegli fino al bivio.

Coda, per lavori, e per un chilometro, anche tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10, quindi in direzione sud.