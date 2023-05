“Cambiamento positivo, spostare la narrativa della Hiv”, a Milano l’iniziativa di Volt Genova

Genova. Sono passate molte estati da quel 3 luglio del 1981, quando il New York Times pubblicò il primo articolo dedicato all’infezione da HIV: “Raro cancro osservato in 41 omosessuali” preannunciando la pandemia che negli anni a seguire avrebbe infettato più di 60 milioni di persone in tutto il mondo, uccidendone la metà. Nonostante già nell’anno successivo alla pubblicazione dell’articolo ci si accorse che l’infezione colpiva anche gli eterosessuali, per molti anni è stata considerata la malattia di persone gay, tossiche e “dissolute” e chi veniva colpito “era andato a cercarsela”.

In questi quarantadue anni sono stati fatti molti passi avanti tra lotte, conquiste e progressi nell’ambito della prevenzione dell’infezione da HIV e della cura dell’AIDS, ma lo stigma che ricade su chi ha contratto questo virus è ancora forte, e per sconfiggerlo c’è solo un modo: fare informazione. Per questa ragione Volt Milano – in collaborazione con Volt Genova – ha organizzato un pomeriggio all’insegna del confronto, della condivisione e dell’informazione sul tema.

L’evento si svolgerà sabato 20 maggio dalle ore 15.00 alle 19.00 al Tempio del Futuro Perduto a Milano, in via Luigi Nono 9/7.

Il dibattito – che inizierà alle 16.30 – sarà moderato da Fabio Vittorini, Professore di Letterature comparate dell’Università IULM che si occupa di identità di genere, e avrà come protagonisti ospiti provenienti da varie realtà: Francesco Maddaloni, Elena Comiglio e Daria Russo, rispettivamente ideatore, autore e produttore, sceneggiatrice e attrice del film “Positivə” e Luca Paladini, Consigliere regionale e portavoce del movimento I Sentinelli di Milano.

Non mancheranno le testimonianze dirette, come quella del comico Mirko Darar (in streaming) e quella di chi opera attivamente sul territorio, come l’organizzazione Milano Check Point, che fornisce servizi di salute sessuale gratuiti e anonimi, inclusi test rapidi per l’HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili e la somministrazione di profilassi pre-esposizione (PrEP) per aiutare a prevenire l’infezione da HIV.

Tra gli esponenti di Volt che parteciperanno al dibattito ci saranno Giorgia Mazzanti, co-lead e relatrice politica di Volt Bologna che si occupa di affettività e sessualità, e Micaela Arena, studentessa di medicina e volontaria di Volt Milano. In videomessaggio interverrà anche la Co-presidente Volt Europa Francesca Romana D’Antuono.

Questa iniziativa è nata per spostare la narrativa sull’HIV e ricordare che le persone che ne sono affette non sono solo la loro malattia, ma che come tutti hanno una vita, un lavoro, una famiglia, e meritano rispetto e comprensione.