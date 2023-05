Calcio, il Torneo delle Province parte il 17 maggio 2023

Genova. Il Torneo delle Province parte il 17 maggio 2023

La manifestazione si articolerà in un girone unico, disputato con gare di sola andata con le modalità di seguito indicate:

• le prime tre giornate di gara verranno disputate in turni infrasettimanali nella giornata del mercoledì ;

• le ultime due giornate di gara verranno disputate in campo neutro (Ronco Scrivia) in una giornata finale, che vedrà impegnate , in un unico concentramento , tutte le Rappresentative.

1a giornata – mercoledì 17 maggio

D.P. La Spezia-D.P.Genova

D.P. Chiavari-D.P. Imperia

riposa D.P.Savona

2a giornata – mercoledì 24 maggio

Imperia-Savona

Genova-Chiavari

riposa La Spezia

3a giornata – mercoledì 31 maggio

Chiavari-La Spezia

Savona-Genova

riposa Imperia

4a giornata – sabato 10 giugno – Ronco Scrivia (Genova) – ore 10.45

La Spezia-Savona. ‘Fausto Maluberti’ di Ronco Scrivia

Genova-Imperia ‘Ronco Scrivia Sintetico’

riposa Chiavari

5a giornata – sabato 10 giugno ronco Scrivia – ore 15.30

Imperia-La Spezia. ‘Fausto Maluberti’ di Ronco Scrivia

Savona-Chiavari ‘Ronco Scrivia Sintetico’

riposa Genova

Ciascuna gara verrà disputata su due tempi di 35’ cadauno.

All’inizio ed al termine di ogni gara, si dovrà eseguire un semplice cerimoniale di saluto tra gli Ufficiali di gara ed i Calciatori di ogni squadra con una stretta di mano ed un saluto al pubblico prima di rientrare negli spogliatoi.

Al termine delle cinque giornate di gara la Delegazione prima classificata conseguirà il titolo di “Campione Regionale Under 14 – Torneo delle Province 2022/2023”.

In caso di parità di punti fra due o più Rappresentative al primo posto si procederà alla compilazione di una graduatoria tra le stesse che terrà conto nell’ordine:

1. Dei p unti conseguiti negli incontri diretti;

2. D ella d ifferenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti;

3. Del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;

4. Del minor numero di reti subite negli incontri diretti;

5. D ella d ifferenza tra reti segnate e subite nel le gare del l’intero girone;

6. Del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone;

7. Del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone ;

8. Della classifica fair play (vedi Art. 9 )

9. Del s orteggio.

