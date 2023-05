Cade in un dirupo e non riesce a chiamare aiuto, i vigili del fuoco lo salvano all’alba

Val Fontanabuona. All’alba di oggi, i vigili del fuoco di Chiavari, hanno soccorso un uomo di 56 anni a Favale di Malvaro.

L’uomo ieri notte era caduto in un dirupo in zona impervia e solo stamane è riuscito a richiedere aiuto.

I vigili del fuoco hanno utilizzato la scala italiana in dotazione, prima per raggiungere l’uomo e stabilizzarlo sulla barella, insieme al personale del 118 e, in seconda battuta, l’hanno utilizzata come passerella per issare la barella e portarla fino al piano strada.

L’uomo era in condizioni serie, con un trauma alla schiena, ma non rischia di morire. E’ stato trasportato al San Martino con l’elisoccorso.