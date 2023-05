Bus sostitutivo del collegamento ferroviario bloccato in A26: pendolari prendono il treno successivo

Genova. Questa mattina sulla A26 è stata scritta una nuova pagina della lunga odissea che i pendolari genovesi e piemontesi vivono tutti i giorni per raggiungere il capoluogo ligure: il bus navetta che da qualche mese sta sostituendo una corsa del collegamento ferroviario è rimasto bloccato in A26, costringendo una trentina di lavoratori a uscire a Masone e correre per prendere il treno. Successivo.

Una situazione paradossale quindi: il bus sostitutivo del treno che viene sostituito dal treno. Con ovviamente il ‘costo’ di ritardi immani sull’arrivo a Genova. “Siamo arrivati oltre un’ora dopo rispetto all’orario preventivato – spiega Alessandra Rapetti, coordinatrice del Comitato Difesa Trasporti Valli Stura e Orba e pendolare – il bus è partito da Ovada alle 11.20, con l’orario di arrivo a Brignole previsto alle 12,50, come il treno che ha sostituito mesi fa. Appena entrati in autostrada, il tabellone segnava 5 chilometri di coda, ma in realtà erano molto di più. Siamo arrivati a Masone oltre un’ora dopo, giusto in tempo per correre a Campo Ligure e prendere il treno successivo al pullman”. A scatenare il caos sulla rete autostradale ligure oggi incidenti, il traffico deviato delle zone alluvionate vicino alla Liguria e i cantieri di manutenzione straordinaria.

Un disastro che per i pendolari è però cosa annunciata visto che il bus navetta, istituito a dicembre per alleggerire la linea ferroviaria oggetto di diversi interventi legati alle grandi opere genovesi (e che sarà operativo fino a giugno) è da sempre stato considerato una “soluzione fallimentare”: “Sì perchè è impossibile pensare di sostituire un treno con un bus che attraversa autostrade piene di cantieri e che ogni giorno per svariati motivi presentano code chilometriche e disagi. Oggi ci abbiamo impiegato praticamente tre ore per arrivare a Genova. Io ho sono entrata al lavoro con un’ora di ritardo, ed è l’ennesimo di questi anni di caos. Molti pendolari rischiano seriamente il posto di lavoro”.

Rischio occupazionale che ha un’altra faccia della medaglia, se possibile non meno grave, vale a dire la desertificazione delle vallate: “E’ evidente che vivere qua sta diventando impossibile come lavorare se si viene da fuori – spiega Rapetti – e non è un caso che questi territori si stiano svuotando di abitanti, soprattutto giovani. Come si fa a vivere così? Io ho la fortuna di lavorare su turni, e i miei ritardi riesco a fatica a compensarli con ore aggiuntive o scambi con i colleghi. Ma sono comunque ore in più che devo fare. Altri stanno perdendo appuntamenti, clienti, occasioni, lezioni, tempo e soldi“. Insomma, un altro giorno da dimenticare per le malandate infrastrutture viarie genovesi, e un nuovo incubo per i pendolari che sanno quando partono ma non sanno mai quando arrivano. Se arrivano.