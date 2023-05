Borgoratti, a fuoco rimessa di auto e moto: notte fuori casa per gli abitanti di un intero palazzo

Genova. Lungo intervento questa notte per i vigili del fuoco di Genova impegnati nello spegnimento di un incendio che ha coinvolto una rimessa in via Tre Pini nel quartiere genovese di Borgoratti.

Nel rogo, divampato intorno alle 23, sono andate a fuoco diverse auto e tre scooter. Nessuno è rimasto ferito né intossicato ma precauzionalmente tutti gli abitanti del caseggiato sono stati evacuati dai vigili del fuoco e sono potuti rientrare solo questa mattina.Si tratta in tutto di una ventina di famiglia.

Indagini in corso sulle cause del rogo ma i pompieri propendono per il corto circuito visto che a prendere fuoco sarebbe stata un’auto che è andata completamente distrutta e poi ha parzialmente convolto gli altri mezzi.