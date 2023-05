Borgo Incrociati, giovedì 25 maggio una serata tra cibo e vino di qualità sull’asse Genova-Torino

Genova. Metti una sera a Borgo Incrociati, tra ottimo cibo e ottimo vino esaltati dall’atmosfera da paese della via che unisce la Val Bisagno alla zona di Brignole.

Il vecchio borgo sarà protagonista di un’incontro all’insegna della qualità enogastronomica. Principali attori, in questo spettacolo del gusto, i vini autoctoni piemontesi e poi pizza, farinata, crostini e salsiccia di Verduno il tutto cotto e cucinato rigorosamente al forno a legna.

Protagonisti saranno due locali che a piccoli passi stanno diventando due punti di riferimento a Borgo Incrociati e cioè Fuoco e la Tana di Fuoco che per questo appuntamento ospiteranno la giovane ma già iconica vineria-enoteca sabauda Tut Vin.

Materie prime. Sbarcato da ormai quasi due anni nel quartiere, infatti Fuoco sforna pizze e prelibatezze al forno a legna con un occhio alla qualità della materia prima, dalla farina artigianale ai pomodori campani, dall’olio EVO abruzzese fino ad arrivare ai capperi di Lampedusa o la carne e gli affettati di Sassello.

Un menù interessante. Il menù sarà formato da farinata condita come entrata, Farinata con gamberi rosa freschi e calice di nascetta spumante doc, Bruschetta di pane fatto in casa cotto in forno a legna con ricotta fresca e filetto di acciuga, servito con un calice di timorasso dei colli tortonesi.

A chiudere, salsiccia cruda di Verduno su crostini all’olio accompagnata da un calice di Verduno Pelaverga doc. Previste comunque scelte alternative anche per diete vegetariane e vegane.

INFO UTILI

L’evento inizierà alle 19. Il costo della serata è di 20 euro a persona (gradita la prenotazione al numero 010.3028400).

Sulle pagine social di Fuoco Genova / Tut Vin (Facebook) e fuocogenova / la_tana_di_fuoco / tutvin_torino (Instagram) tutti gli aggiornamenti.