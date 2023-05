Bookcrossing, in arrivo una postazione nel Municipio Medio Levante

Genova. “Il bookcrossing, ovvero lo scambio di libri che viene effettuato lasciando i volumi già letti in un luogo pubblico a disposizione di altri lettori, è già presente in alcune zone di Genova ed è stato molto apprezzato dalla cittadinanza” dice in una nota Paola Cerri, capogruppo della Lega in Municipio VIII Medio Levante.

E continua: “Per questo ho presentato una mozione, approvata all’unanimità, al fine di verificare la possibilità di installare di una postazione bookcrossing anche nel Municipio Medio Levante. Potrebbe essere installata vicino a dei giardini, o comunque in uno dei luoghi più frequentati da famiglie con bambini, giovani e anziani”.

“Anche noi consiglieri potremmo dare il nostro contributo portando alcuni libri per adulti e per bambini. È risaputo che la lettura incide in modo positivo sullo sviluppo e il perfezionamento del linguaggio, arricchisce il personale bagaglio conoscitivo, migliora le relazioni e risveglia negli individui nuovi interessi. Ritengo quindi che ogni possibile iniziativa per incentivarla vada convintamente sostenuta” conclude Cerri.