Bolzaneto, in attesa della riapertura della biblioteca Piersantelli nuovo punto prestito alla scuola media Dante Alighieri

Genova.In attesa della prossima riapertura della Biblioteca Piersantelli di Bolzaneto, attualmente chiusa per lavori di manutenzione, ogni giovedì – a partire da oggi – è attivo un punto prestito nella biblioteca della scuola Dante Alighieri, in piazza Rissotto 2.

Lo sportello, dove si possono trovare anche i nuovi arrivi di narrativa e di saggistica per adulti e ragazzi, è aperto ogni giovedì dalle 16.30 alle 18. Nel periodo di chiusura delle scuole il servizio sarà disponibile ogni giovedì dalle 9 alle 12.

La gestione del prestito sarà garantita dai volontari di Auser e coordinata dal personale della Biblioteca Cervetto. È anche previsto un servizio su richiesta di accesso per disabili.

Info: 010 5577730.