Blocco degli straordinari, metalmeccanici della Aerial Banners in stato di agitazione

Genova. I metalmeccanici dipendenti della Aerial Banners, società attualmente in appalto per il Ministero degli Interni, con base all’aeroporto, da ieri sono in stato di agitazione per il blocco degli straordinari.

I lavoratori si occupano di rifornire il liquido schiumogeno e ritardante per i velivoli Canadair e gli elicotteri Erickson del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

“Le condizioni di lavoro sono inaccettabili e sempre più difficili – dichiara la Fiom di Genova in una nota diffusa – sia in termini di salute e sicurezza che in termini di turnistica”.

E prosegue: “L’Azienda in appalto continua ad agire senza rispettare le norme e il Contratto Nazionale, prevedendo nei momenti di maggior lavoro turni che vanno anche oltre le 14 ore, senza rispettare i giorni di riposo, in un sistema di compensazione degli straordinari che determinano ferie forzate nei mesi di calo dell’attività. Inoltre, per risparmiare sulla forza lavoro, limitano la presenza sulla base operativa a una sola persona per turno, con tutto ciò che ne deriva dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. A Genova i lavoratori non sono più disposti ad operare in queste condizioni”.

“Abbiamo diffidato l’azienda dal mettere in atto turnazioni totalmente fuori da ogni regola, chiarendo che, nel caso, i lavoratori si rifiuteranno. Abbiamo inoltre denunciato al Ministero competente tutte le inadempienze aziendali su salute e sicurezza. Se non ci saranno risposte concrete a seguito della proclamazione dello stato di agitazione e del successivo blocco degli straordinari, i lavoratori sono pronti ad arrivare allo sciopero” conclude la Fiom.