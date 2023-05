Biblioteca De Amicis, apre il bosco sul porto: percorso tra i boschi e le fiabe di Attilio

Genova. Apre domani alla Biblioteca E. De Amicis Il bosco sul porto, dieci grandi scenari che trasformeranno gli spazi della biblioteca dedicati ai più piccoli in un percorso tra alberi e immaginario fiabesco, ideale per immergersi nella lettura.

Il bosco sul porto, che rientra nelle iniziative speciali della 42ª edizione del Premio Andersen e sarà visitabile fino alla fine di ottobre, vuole rendere omaggio ad Attilio Cassinelli, in arte Attilio, pittore e illustratore genovese e premio speciale della giuria al Premio Andersen 2017, in occasione del suo 100° compleanno il prossimo 18 giugno.

In autunno saranno programmati incontri per insegnanti e operatori, dedicati ad Attilio e alla sua opera per l’infanzia, realizzati con la collaborazione di Lapis Edizioni, rivista Andersen, Biblioteca De Amicis e Centro Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana.

L’allestimento si inserisce nelle iniziative “Attilio 100” ed è stato concepito da Lapis edizioni e dalla rivista Andersen. A cura di Alessandra Cassinelli e con il patrocinio di Nati per Leggere e Nati per Leggere Liguria.