Basket Pegli, a Torino lo scontro diretto per la vittoria nel girone Titolo. Coach Conte: “Testa e pazienza per continuare a sognare”

Genova. Quella di domenica sarà la sfida dell’anno per la prima squadra femminile del Basket Pegli. Le ragazze di coach Conte saranno infatti impegnate nella decisiva ultima sfida del Girone Titolo di Serie B, nonché scontro diretto per la vittoria del campionato, in programma contro Torino Teen Basket.

In palio non solo il titolo di campionesse della Serie B piemontese, bensì anche l’accesso agli spareggi per la promozione in Serie A2. Le pegliesi si presentano a Torino al secondo posto del Girone Titolo ma con il vantaggio degli scontri diretti, in quanto la sfida d’andata ha visto capitan Arecco e compagne conquistare la vittoria al PalaCorradi. Rimane quindi un solo risultato alle genovesi, ovvero la vittoria.

Il Basket Pegli torna dunque a giocarsi il titolo a una stagione di distanza dalla finale playoff contro Granda College Cuneo, con le cuneesi che ebbero la meglio nella serie. Nuova formula quest’anno, con la casualità di un suggestivo scontro diretto all’ultima giornata. Sfide sempre equilibrate durante la stagione tra Pegli e Torino, con una vittoria casalinga per parte in Regular Season e con vittoria arancioblù, come detto, nella prima sfida del Girone Titolo.

Questo il commento il tecnico Mario Conte: “Tutta la stagione sarà racchiusa in 40 minuti. Sarà una partita lunghissima e da giocare con pazienza e testa. Un altro passo per continuare a sognare”.

La sfida sarà in programma domenica alle 18:00 alla Palestra SportClub di Venaria Reale, nel torinese.