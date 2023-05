Basket, Derthona ferma Pegli in serie B: ora vittoria a Torino determinante

Genova. Seconda sconfitta nel Girone Titolo di Serie B per la prima squadra femminile di Basket Pegli, subita a Castelnuovo Scrivia contro il Derthona Basket Lab. Le pegliesi saranno costrette a vincere nell’ultimo turno in trasferta contro Torino Teen Basket: in caso di successo saranno campionesse in Serie B e qualificate agli spareggi per la Serie A2.

Primo tempo determinante, con le piemontesi che scavano un solco, soprattutto nel secondo quarto, che permette loro di andare all’intervallo lungo sul +14. Nel secondo tempo le pegliesi cercano di avvicinare le avversarie senza però riuscire a tornare completamente in carreggiata. Derthona conquista così la vittoria.

“Ci siamo un po’ disunite nel momento di difficoltà subendo tanto nel secondo quarto. Abbiamo provato a rientrare ma non ci siamo riusciti. Alla fine è ininfluente, domenica andremo per un solo risultato”, commenta coach Mario Conte.

TABELLINO

DERTHONA BASKET LAB vs BASKET PEGLI 65-56 (17-10; 34-20; 47-36)

DERTHONA BASKET LAB: Castagna 14, Ferrari 3, Marianini 3, Corlade 2, Bernetti 15, Grande 4, Bassi 6, Espedale 15, Imuentinyan, Sangan 3. Coach: Martinelli.

BASKET PEGLI: Bertini 2, Monachello 2, Carbonel 10, Nezaj 11, Ranislajevic 12, Aquilano, Nwachukwu 3, Magno, Arecco 6, Camarda 10, Barberis. Coach: Conte. Ass: Pozzato.