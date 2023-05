Basket, Cus Genova supera Insubria e vola alle finali dei campionati nazionali universitari

Genova. La selezione universitaria del CUS Genova Basket si qualifica per i Campionati Nazionali Universitari di pallacanestro, in programma a giugno a Camerino, ed entra ufficialmente nel club delle prime otto formazioni accademiche italiane. Guidati da Coach Pansolin, i biancorossi hanno superato il CUS Insubria Basket anche nella sfida di ritorno, staccando così il pass per la rassegna marchigiana.

Una sfida mai in discussione quella del PalaCUS, in cui i liguri hanno creato un gap importante fin dal primo quarto, ampliato poi all’intervallo lungo sul 40-17. Nel secondo tempo leggera flessione a causa delle tante partite disputate in queste settimane dai giocatori, la maggior parte dei quali impegnati nei Playoff di Serie C Silver. Forti della vittoria all’andata, amministrazione del vantaggio da parte dei Biancorossi fino al fischio finale e poi la festa a fine partita. Quella del CUS Genova Basket è la seconda squadra dell’Ateneo a qualificarsi alle Finali Nazionali di Camerino dopo la squadra maschile del CUS Genova Volley.

“Per prima cosa mi piacerebbe parlare del gruppo – esordisce Tommaso Pampuro, cestista dell’Ateneo genovese e giocatore biancorosso anche in Serie C Silver – Il nostro è un gruppo eccezionale. Ci siamo trovati subito, c’è una forte coesione e anche in campo riusciamo a dimostrarla nonostante i pochi allenamenti. All’andata non c’ero per motivi lavorativi ma avevamo già un bel vantaggio. Siamo partiti belli forti e volevamo portarla a casa assolutamente e andare a Camerino. Obiettivo? Sarà dura, non sarà facile, ma noi puntiamo più in alto possibile”.

“Non è facile giocare uno spareggio che va per le finali nazionali in un periodo in cui ci sono i Playoff. – commenta Giovanni Pansolin, coach del team dell’Ateneo genovese e del CUS Genova Basket in Serie C Silver – Si è visto e l’energia non era sui 40 minuti ma sui 25. Finché abbiamo avuto energia abbiamo giocato una partita quasi perfetta. Poi, un po’ perché con lo scarto dell’andata c’erano 30 punti di differenza e un po’ per il fatto che non ce n’era proprio più perché qualcuno ha giocato ieri sera, la maggioranza l’altro ieri, abbiamo un po’ mollato e gestito, portando a casa la vittoria scemando un po’ nel finale. Vorrei sottolineare la grande correttezza e amicizia per le società che ci hanno concesso l’utilizzo dei giocatori. Non era scontato avere giocatori che per loro sono importanti. Anche questa manifestazione è importante e quindi grazie a loro e ai ragazzi di far fatica e lavorare per questo obiettivo. Io sono molto felice, questo è un gruppo molto bello. Adesso andiamo alle finali nazionali, era da sette anni che non succedeva nel basket al CUS Genova, cosa molto positiva. Speriamo di riuscire a essere a livello delle otto migliori università d’Italia come basket. L’appuntamento che diamo a tutti è dal 18 al 25 giugno, dove proveremo a fare bene per Genova a Camerino”

TABELLINO

CUS GENOVA vs CUS INSUBRIA 64-53 (28-7; 40-17; 55-35)

CUS GENOVA BASKET: Brignolo 2, Castello 9, Casucci 12, Caversazio 8, Ferraro 4, Pampuro 7, Pasqualetto 2, Pittaluga 10, Sommariva 4, Vallefuoco 4, Scibilia, Grandeaux 2. Coach: Pansolin.

CUS INSUBRIA BASKET: Bertani 12, Bologna, Brotto 3, Calcaterra 5, Carcano 5, Cattaneo, Ciotti 9, Fabbrini, Marotta 15, Mauri, Puerto 4, Silue Bleyo. Coach: De Vita.