Banca Bper, conclusa cessione di crediti deteriorati del Banco di Sardegna

Genova. Facendo seguito agli accordi intercorsi con AMCO – Asset Management Company S.p.A., Banca Bper comunica di aver concluso una operazione di cessione, a titolo oneroso, pro soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), di un portafoglio di crediti deteriorati Unlikely to Pay (“UTP”) di BPER Banca e della controllata Banco di Sardegna, ad AMCO – Asset Management Company S.p.A..

Il prezzo di cessione del portafoglio è in linea con quelli di carico iscritti nelle contabilità delle Banche cedenti.

“Ciò premesso – si legge nella nota stampa che annuncia il completamento dell’operazone – a seguito di tale deconsolidamento, l’NPE ratio lordo pro-forma del Gruppo BPER, rispetto ai dati del 31 marzo 2023, è stimato pari a circa il 2,6% (NPE ratio netto 1,1%)”.