Bambino rapito in piazza a Milano, la donna fermata è nata a Genova: “Ha problemi psichici”

Milano. E’ nata a Genova, ha 22 anni ed è di origini marocchine la giovane donna denunciata dai carabinieri per avere tentato di rapire un bambino in piazza Gae Aulenti, a Milano, nella giornata di lunedì. Una vicenda che per qualche ora ha tenuto in ansia il capoluogo lombardo ma i cui contorni ora iniziano a farsi più chiari.

La 22enne ha visto quel bambino che giocava insieme agli altri nella fontana della piazza, in mezzo ai grattacieli del nuovissimo quartiere a Isola. Gli si è avvicinato, l’ha preso per un braccio e l’ha portato via, senza però un piano preciso. Il padre del bambino è riuscito a rintracciarla e fermarla dopo pochi minuti.

Gli investigatori hanno chiarito che la ragazza ha problemi psichici conclamati e che il gesto è stato legato proprio a tali patologie. La giovane è madre di un figlio che le è stato tolto dal tribunale e dai servizi sociali perché dichiarata incapace di prendersene cura. Aveva già alcune denunce a suo carico per alcuni furtarelli. Nata a Genova, vive comunque a Milano, nella zona di San Siro.

La 22enne è stata denunciata dai carabinieri per sequestro di persona ma gli inquirenti dovranno valutare se sia in grado di affrontare un processo.