Bagno di folla per Martinez al Genoa Store, il portiere rossoblù: “Pronto per la Serie A”

Genova. Si è presentato puntualissimo alle 16 al Genoa Store, ha dispensato sorrisi, firme, dialogato con decine di tifosi che, ordinati, si sono messi in fila per lui. Josep Martinez è entrato in punta di piedi nel cuore del popolo rossoblù, inizialmente scettico sulle sue prestazioni − legate a una lontananza dal ritmo partita per ben due anni, quelli al Lipsia − conquistandolo a suon di parate eccezionali. A margine dell’evento organizzato per i tifosi, il portiere ha parlato della stagione appena terminata e che lo ha visto protagonista: “Per me è un piacere sentire i nostri tifosi che ci spingono e sono felice di far parte di questa grande squadra e di avere questa tifoseria. È un piacere vedere che ci sono dei ragazzini che hanno la maglia con il mio nome e per questo ieri ho voluto regalare i guanti a uno di loro. Qui mi trovo bene, la gente è molto buona con noi e sentiamo il loro affetto. Sono felice di essere qui e spero di restare anche nella prossima stagione”.

Sul match decisivo contro l’Ascoli commenta: “Per me è stata una sensazione incredibile, uno dei giorni più belli della mia vita e della mia carriera, ma penso che sia solo l’inizio e si possano fare grandi cose il prossimo anno”. Pronto a difendere i pali del Genoa anche per l’anno prossimo, dunque: “Voglio fare il meglio possibile per la squadra, continuare in Serie A e vedere come va. Sono pronto ad affrontarla con grande emozione“. E sulla Nazionale non si sbilancia: “Arriva col lavoro, piano piano ci proverò”.

Una stagione di crescita quasi esponenziale la sua: “Per me è stata molto importante per crescere, il Genoa era la squadra perfetta per farlo. Sono riuscito a centrare entrambi gli obiettivi, quello personale e quello di squadra”.

Tante le parate decisive, alcune veri miracoli: “Per me sono tutte importanti e belle perché aiutano la squadra. Se devo sceglierne una dico Reggina o magari Venezia”. Per la squadra Martinez non vede particolari momenti di svolta: “Ci sono stati momenti belli e meno belli nel corso della stagione, ma non ne vedo uno di svolta. Nei momenti peggiori bisogna stare uniti e poi sprintare al massimo per conquistare la vittoria. Non ci sono state partite facili in questa stagione e per questo la squadra ha grandi meriti per come ha disputato la stagione. In questa squadra ci sono grandi qualità e competenze e sono state importanti per la crescita. Personalmente ho vissuto un momento dove sono stato infortunato e il mio compagno mi ha sostituito facendo molto bene. Ho aspettato il mio momento, che è arrivato a Bari, e l’ho sfruttato. Queste sono cose che succedono nel calcio”.

Passione, perseveranza e umiltà le parole con cui descrive questa cavalcata in serie B.