Bacheche condominiali digitali nelle case popolari, a maggio parte il test di Arte Genova

Genova. Arte Genova, dal mese di maggio, darà l’avvio ad una preliminare fase di test, della durata di tre mesi, per l’utilizzo di bacheche condominiali fornite da una società che ha progettato il sistema, composte da un display touch di facile utilizzo, collegato online con gli uffici dell’azienda, per la gestione di servizi a favore degli assegnatari.

La fase di test sarà eseguita in 10 edifici, di proprietà dell’azienda, tutti ubicati nel Comune di Genova, a servizio di più di 300 utenti, e precisamente in:

Via Giro del Vento civ. 16

Salita Padre Umile civ. 5

Via San Felice civ. 14

Via Sertoli civ. 11 A

Via Ungaretti civ. 46

Via Due Dicembre 1944 civ. 46

Via Ravel civ. 42

Via Leva civ. 38

Via delle Genziane civ. 142

Via degli Iris civ. 18

Le bacheche digitali, installate all’interno degli atri condominiali o, comunque, nelle aree di maggior transito pedonale in modo da garantire l’opportuna visibilità da parte degli assegnatari residenti, consentono di dialogare ed inviare comunicazioni in tempo reale direttamente dagli uffici operativi di Arte Genova agli utenti residenti nell’edificio o visualizzare specifica documentazione di interesse per l’utenza.

Inoltre, con l’attribuzione di credenziali individuali di accesso, gli utenti residenti possono inviare, tramite il dispositivo o attraverso l’utilizzo di apposita applicazione da installare sul proprio smartphone, comunicazioni personali all’azienda.

Tale servizio non prevede alcun onere né per gli assegnatari né per Arte Genova, ad esclusione del costo per la fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento dei dispositivi, che sarà a carico dell’azienda medesima.

L’impresa fornitrice si occuperà della manutenzione, riparazione e/o sostituzione del dispositivo per tutte la durata del periodo di test preliminare effettuando anche le denunce alle autorità competenti per eventuali casi di danneggiamento e/o manomissione e/o furto dei dispositivi, con espressa manleva nei confronti di Arte Genova.

L’amministratore unico di Arte Genova, Paolo Gallo, evidenzia che al termine del periodo di test preliminare, anche in relazione alle valutazioni fornite dagli utenti in merito alla fruibilità dei servizi offerti attraverso le bacheche digitali, si potrà estendere l’installazione dei dispositivi anche ad altri edifici di proprietà dell’azienda con la possibilità di ampliare il servizio con una video sorveglianza particolarmente funzionale per contrastare possibili occupazioni abusive e/o azioni a danno del patrimonio pubblico.

“Favorire il contatto e il dialogo con i nostri inquilini è uno degli obiettivi che Regione Liguria e Arte Genova perseguono coniugando innovazione e accessibilità – afferma l’assessore regionale alle Politiche abitative ed Edilizia, Marco Scajola – come, ad esempio, l’installazione di bacheche condominiali provviste di un display touch, collegato con gli uffici di Arte Genova, per la gestione di servizi a favore degli assegnatari”.