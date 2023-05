Autostrade, incidente in A26: due tir di traverso in galleria, traffico in tilt nel pomeriggio

Masone. Poco dopo le ore 15.00, sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, nel tratto compreso tra Ovada e Masone in direzione di Genova Pra’, due mezzi pesanti sono rimasti coinvolto in un incidente in galleria, all’altezza del km 16 e hanno ostruito l’intera carreggiata.

Il traffico è rimasto a lungo bloccato con code fino a 6 chilometri, verso Genova Pra’, poi la situazione è tornata gradualmente alla normalità.

Sul luogo dell’evento sono prontamente intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Non si registrano feriti. All’origine dell’incidente, forse, un guasto ai freni per uno dei due mezzi pesanti.

Agli utenti provenienti da Alessandria e diretti verso la riviera ligure Autostrade ha consigliato di immettersi sulla Diramazione Pedrosa-Bettole, quindi in A7 verso Genova.