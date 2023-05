Auto si ribalta in corso Europa: due feriti non gravi al San Martino

Genova. Un incidente stradale tra un’auto e una moto si è verificato poco prima delle 17 in corso Europa, in direzione centro, all’altezza di via Scribanti.

Come riportato dalla polizia locale, intervenuta sul posto, l’auto coinvolta si è anche ribaltata. Giunti sul posto anche i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei mezzi, e i soccorsi medici.

Sono arrivate le ambulanze della Croce Bianca e della Croce Verde e l’automedica del 118. Si registrano due feriti, fortunatamente non gravi, di 60 e 70 anni. Sono stati infatti portati in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.