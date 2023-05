Genova. Grave incidente in Corso Europa, in direzione Levante, nei pressi dello stadio Carlini, all’altezza di via della Piazzetta e via Isonzo circa, dove un’auto con a bordo due adulti e un bimbo di 40 giorni si è ribaltata.

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma con ogni probabilità l’auto ha centrato in pieno la cuspide spartitraffico e si è cappottata.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Presente l’automedica del 118, i vigili del fuoco e la squadra Infortunistica stradale della polizia locale.

Secondo le prime informazioni, il bimbo è stato trasportato per accertamenti e controlli al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini, portato in codice rosso per dinamica, ma risulterebbe fortunatamente illeso.

Traffico deviato sulla corsia degli autobus.

Auto ribaltata in Corso Europa

