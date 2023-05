Auto parcheggiate su corsie e piste ciclabili, a Genova 670 sanzioni in quattro mesi

Genova. Sono state 670 nei primi quattro mesi dell’anno le sanzioni elevate dalla polizia locale per auto in sosta su corsie e piste ciclabili, concentrate quasi tutte nel centro di Genova. A fornire il dato è stato l’assessore Sergio Gambino rispondendo a un’interrogazione della consigliera Arianna Viscogliosi di Vince Genova, oggi pomeriggio in sala rossa a Tursi.

Il problema è stato denunciato più volte dal gruppo #genovaciclabile e dalla Fiab, che aveva promosso una campagna sul tema già nel 2020. Nel frattempo le cattive abitudini non sono tramontate e le segnalazioni si sono moltiplicati insieme all’estensione dei percorsi dedicati alle bici.

Tra le zone più colpite c’è la corsia in direzione monte di corso Sardegna, dove la bike lane verniciata di rosso è costantemente interrotta dalle auto in sosta nei pressi del mercato (che pure è provvisto di un parcheggio coperto, gratuito per la prima ora di stazionamento). In una risposta alla segnalazione di un cittadino, il comando della polizia locale di Bassa Valbisagno aveva spiegato che “è fisiologico e inevitabile” che, in una strada con molte attività commerciali e accessi laterali, “si possano verificare situazioni di arresto, fermata o sosta affiancata dei veicoli”. Insomma, una linea decisamente improntata alla tolleranza nonostante l’intralcio causato agli utenti dei velocipedi.

“È evidente che il cambio culturale sull’impostazione della mobilità che l’amministrazione sta cercando di portare sul territorio porta inevitabilmente a un percorso di educazione, anche per chi continua a utilizzare i sistemi tradizionali – ha spiegato infatti l’assessore Gambino -. È un percorso va fatto coi giusti passi. Sono anche aumentati in maniera esponenziale i percorsi ciclabili“.

Per quanto riguarda in particolare corso Sardegna, oggetto specifico dell’interrogazione di Viscogliosi, “stiamo facendo controlli costanti, anche lì c’è stato un incremento delle sanzioni. In tutto il 2022 erano state 19, nei primi tre mesi dell’anno siamo già a 12 sanzioni. Questo non significa che c’è stato un aumento di infrazioni ma piuttosto un’attenzione maggiore. Continueremo su questa strada”, ha concluso Gambino. Serve