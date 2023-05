Assicurazioni, la procura di Genova chiede il rinvio a giudizio per il manager Lazzarini

Genova. La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per Franco Lazzarini, manager ed ex presidente del consiglio di amministrazione di Ital Brokers, e per l’imprenditore genovese Giovanni Pisani. L’udienza preliminare è fissata per il 5 giugno.

Secondo le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Francesco Pinto e dal sostituto procuratore Giancarlo Vona, Lazzarini avrebbe svuotato fra il 2015 e il 2016 la Ital Red srl, di cui era presidente e che era poi fallita ad agosto 2020. Per l’accusa il depauperamento sarebbe avvenuto con presunte cessioni di partecipazioni in altre aziende. Per Lazzarini, difeso dall’avvocato Sandro Vaccaro, il giudice aveva disposto la misura interdittiva del divieto temporaneo per 12 mesi di esercitare uffici direttivi all’interno di persone giuridiche e imprese. Erano state sequestrate anche un pacchetto di quote, ritenuto l’oggetto della bancarotta. L’inchiesta è deflagrata nel 2021 ma secondo quanto ricostruito dalla guardia di finanza tutto sarebbe iniziato con il fallimento della Ital Red srl, della quale Lazzarini è stato presidente sino alla messa in liquidazione il 12 agosto 2019. Società che secondo il gip non aveva mai posseduto adeguate risorse finanziarie. Nel 2020 viene dichiarata fallita.

Le operazioni contestate sono del 2015-2016: la Ital Red cede in due tranche ad altri soggetti in tutto il 6 per cento di azioni della New Lion spa, società che aveva ereditato il ramo di azienda del brokeraggio assicurativo dalla Ital Borkers Holding (non l’attuale Ital Broker, ndr).

Il tutto, almeno sulla carta, per un corrispettivo di 120 mila euro ma che per gli inquirenti non sarebbe mai stato incassato, e poi sarebbero state cedute quote sempre della New Lion (l’8 per cento) alla Interconsult senza però ricevere nulla in cambio invece degli oltre due milioni pattuiti. Operazioni che di fatto hanno sottratto fondi ai creditori della Ital Red.