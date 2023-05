Asl4, terminata l’emergenza pandemica cambiano gli orari di accesso alle strutture

Genova. Asl4 comunica che, vista la conclusione dell’emergenza sanitaria pandemica, senza venir meno alla costante attenzione alle misure di prevenzione anti contagio, a partire da sabato 13 maggio 2023 entreranno in vigore i seguenti nuovi orari di accesso alle strutture sociosanitarie dell’Asl 4.

Le visite ai pazienti ricoverati sono garantite nelle seguenti fasce orarie:

• Dalle ore 13.30 alle 14.30 e dalle ore 19.15 alle 20.15 nell’Area chirurgica e nella S.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione (in quest’ultima, nei periodi festivi, è previsto anche l’accesso libero nel pomeriggio);

• Dalle ore 13.30 alle 14.30 e dalle ore 18.30 alle 19.30 nell’Area Medicina;

• Dalle ore 14.00 alle 15.00 e dalle ore 18.00 alle 19.00 nella S.C. di Ostetricia e Ginecologia, con accesso libero ai papà dalle ore 11.00 fino a tarda sera. Inoltre, se la disponibilità lo consente, i papà possono rimanere accanto alla compagna anche la notte, secondo la formula “Casa parto”, oltre che assistere alla nascita dall’inizio del travaglio al post partum;

• Dalle 12.45 alle 13.45 e dalle ore 19.15 alle 20.15 nella S.C. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC);

• Dalle ore 12.45 alle 13.45 e dalle ore 19.15 alle 20.15 nella S.C. Anestesia e Rianimazione;

• Dalle ore 11 alle 20 all’RSA.

Nel rispetto degli orari indicati, potranno accedere alle Strutture anche più visitatori al giorno, purché non in contemporanea. Per tutti rimane l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 o chirurgiche. Si ricorda inoltre che è sempre garantito l’accesso nei casi di simil-assistenza continuativa, come previsto dalla Legge 104 e ai genitori/tutori di minori.

Eventuali eccezioni saranno valutate caso per caso dai Responsabili delle Strutture, in accordo con la Direzione medica di presidio.