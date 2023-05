Aree verdi nelle vallate, dopo quello di Marassi via libera al parco geotecnico didattico di Morego in Valpolcevera

Genova. Approvata dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, sentito il consigliere delegato allo Sviluppo delle Vallate Alessio Bevilacqua, il progetto per la realizzazione del secondo parco geotecnico didattico aperto al pubblico su aree verdi comunali nell’area di via Serro a Morego a Bolzaneto. Il primo parco è in corso di realizzazione tra via Monterosa e via Fea nel quartiere di Marassi.

«L’intervento si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate alla messa in sicurezza, al recupero e alla valorizzazione dei quartieri collinari per restituire aree verdi fruibili dalle famiglie anche con scopi didattici per la diffusione della cultura della difesa del nostro territorio tra i giovani e i bambini in particolare» spiega il vicesindaco Piciocchi.

«Per questi interventi – spiega il consigliere Bevilacqua – saranno utilizzati materiali e arredi innovativi per la stabilizzazione dei versanti in frana, per la mitigazione del rischio idrogeologico e la riqualificazione ambientale oltre che per l’allestimento di parchi tecnologici con installazioni che spiegano le azioni di tutela del territorio. Inoltre, nel caso specifico dell’area di Morego, limitrofa all’IIT, saranno installate attrezzature per lo sport all’aria aperta, sarà realizzato un parco geotecnico che consentirà la rigenerazione dell’area, oggi in stato di abbandono, che potrà essere quindi a servizio del quartiere e usata anche come luogo di relax per i ricercatori dell’Istituto italiano di tecnologia, in un contesto naturalistico valorizzato e potenzialmente attrattivo anche per i turisti che visitano il nostro entroterra».

Il costo complessivo per l’intervento è di circa 360.000 euro.