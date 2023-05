Anziano si perde nei boschi di Busalla: le ricerche nella notte

Genova. Dalle 22 di ieri sera sono in corso le ricerche per un uomo di circa 80 anni che non ha fatto ritorno a casa, rimanendo disperso all’interno dei boschi che circondano la zona di Busalla, dove l’anziano risiede.

L’allarme è stato lanciato dai famigliari che non lo hanno visto tornare a casa. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno attivato le ricerche. L’uomo ha risposto al telefono ma non è riuscito a comunicare la sua posizione, mentre anche le ricerche digitali della cella di chiamata non sono riuscite a identificare con esattezza il luogo dove si trovava.

Per questo motivo durante praticamente tutta la notte è stata portata avanti una “assistenza telefonica” – l’uomo è lucido e cosciente – che con le prime luci del giorno potrebbe portare finalmente alla ritrovamento del disperso