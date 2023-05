Ansaldo Energia, il cda convoca l’assemblea dei soci per deliberare l’aumento di capitale: approvato il bilancio consolitato del 2022

Genova. II consiglio di amministrazione di Ansaldo Energia nel perimetro della manovra finanziaria (la ‘Manovra’) funzionale all’esecuzione del nuovo Piano Industriale 2022-2027 (il ‘Piano’) – ha preso atto della sottoscrizione con le banche finanziatrici degli accordi di estensione al 2027 dei finanziamenti a medio-lungo termine (Term Loan e Revolving Credit Facility) e della sottoscrizione della nuova linea di credito assistita dalla garanzia SACE cd. “Supportitalia”; l’ammontare complessivo di linee per cassa a disposizione della società rimane pari a 450 milioni di euro complessivi.

II Consiglio ha anche preso atto dell’estensione al 2027 della linea di credito per l’emissione di garanzie commerciali a supporto del Piano. In esecuzione degli accordi raggiunti, il CdA ha deliberato di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, una proposta di aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di 580 milioni di euro, in forma scindibile, da offrire ai soci in opzione ai sensi dell’art. 2441 cod. civ.

II CdA ha inoltre esaminato e approvato il progetto di bilancio separato della società e il bilancio consolidato del Gruppo relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. A seguito delle dinamiche di andamento dei prezzi delle materie prime e dei costi di produzione in generale, con conseguente, significativa revisione al ribasso della marginalità dei progetti New Units già a portafoglio – fattori che si vanno ad aggiungere alle incertezze sul mercato di riferimento di Ansaldo Energia legate al conflitto russo-ucraino -, i principali dati di bilancio a livello di Gruppo sono stati i seguenti:

– nel corso dell’anno sono stati raccolti nuovi ordini per 898,4 milioni di euro, raggiungendo così i 4.1 miliardi di euro di portafoglio ordini complessivi; i ricavi si sono attestati a 1.237 milioni di euro in calo di 253,9 milioni rispetto all’anno precedente;

Il Gruppo Ansaldo Energia, leader internazionale nel campo della generazione elettrica e protagonista della transizione energetica, è una società partecipata per l’88% da CDP Equity (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) e per il 12% da Shanghai Electric.

– l’Ebitda è risultato negativo per 46,1 milioni di euro (-206,5 milioni rispetto all’anno precedente): il risultato netto è stato negativo per 559 milioni di euro (-583,3 milioni rispetto all’anno precedente), anche a seguito di una revisione al ribasso per 390 milioni di euro del valore degli asset intangibili detenuti (impairment loss su costi di sviluppo tecnologia CT36 e avviamento) già registrata in sede di risultati semestrali 2022;

– indebitamento netto pari a 1.048 milioni di euro, in aumento di 193,3 milioni rispetto all’anno precedente.

II CdA ha, quindi, convocato l’Assemblea degli Azionisti per il giorno 19 giugno 2023, alle ore 11:00 in prima convocazione (ed, occorrendo, il giorno 26 giugno ore 11:00 in seconda convocazione) in sede ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e l’adozione degli opportuni porvvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. (cfr. comunicato stampa del 1 novembre 2022) e in sede straordinaria per deliberare in ordine alla proposta di aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo pari a euro 580 milioni, in forma scindibile, mediante emissione di n. 1.817.839.905 azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), a un prezzo di emissione per azione di euro 0,31906, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441 cod. civ. entro il 30 aprile 2024 e di annullamento di n. 11.250 azioni proprie senza corrispondente riduzione del capitale sociale.

Nell’intero processo, Ansaldo Energia è stata assistita da Mediobanca SpA in qualità di advisor finanziario, da Studio Chiomenti e Studio Zoppini in qualità di advisor legali e da EY e Studio Laghi rispettivamente per l’analisi e l’aggiornamento del piano industriale e per gli aspetti economico-aziendalistici.