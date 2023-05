Ancora un tragico incidente in Liguria, ragazzo di 26 anni si schianta con l’auto e muore

Cairo Montenotte. Ancora un incidente mortale sulle strade della Liguria. Dopo i due tragici episodi a Genova negli scorsi giorni (a Cornigliano e in corso Podestà) un ragazzo di 26 anni, Elia Rossi, è rimasto vittima di uno schianto in auto intorno alle 3, quando stava rientrando a casa dopo essere stato in discoteca. All’improvviso però ha perso il controllo del veicolo fino a schiantarsi contro il guardrail. È successo nell’entroterra savonese.

Insieme a lui, a bordo dell’auto, anche due suoi amici, una ragazza e un ragazzo, che fortunatamente non sono rimasti feriti in modo grave. Il tragico incidente si è verificato intorno alle 3,20 di notte sulla variante del Vispa. A intervenire sul posto la croce bianca di Carcare, la croce rossa di Cengio, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. Una volta sul luogo dell’incidente non si è potuto fare altro che constatare la morte del giovane. Per accertare la dinamica dello schianto sono accorse le forze dell’ordine.

Elia era molto noto a Cairo Montenotte e in tutta la Valbomida, lavorava nel vivaio di famiglia in corso Brigate Partigiane a Cairo. Lascia la mamma Monica, il papà Marco, il fratello Alex e la sorella Sheila, oltre tre nipoti e al cognato Marco. Il giovane era molto legato alla sua famiglia, con cui condivideva la maggior parte delle sue giornate. Tante le ore che trascorreva nel vivaio tra le piante e i fiori che lui tanto amava e curava con cura.

Elia era un grande appassionato di motori, oltre alle moto anche i fuoristrada con cui si divertiva ad andare nei boschi. Tutti lo ricordano come una persona cordiale, sempre gentile e alla mano e con tanta voglia di fare. Il suo uno di quei sorrisi che non passano inosservati e che regalano tanta gioia e serenità. Ed era proprio questo uno dei suoi tratti distintivi.

La salma ora giace nella cappella di San Rocco, dove domani (14 maggio) alle ore 17:30 verrà recitato il Santo Rosario. I funerali sono ancora in via di definizione, dovrebbero essere celebrati lunedì alle 15:00 nella Chiesa San Lorenzo.

Soltanto la settimana scorsa, domenica 7 maggio, sulle strade savonesi si era verificato un altro incidente mortale, questa volta a ponente, tra Finale Ligure e Borgio Verezzi, a morire un altro ragazzo, di 17 anni. Sulla stessa variante del Vispa, ma in galleria, a fine febbraio scorso era successo un altro incidente nel quale è rimasto ferito gravemente un automobilista.