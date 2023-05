Ancora chiusa la galleria sulla A12: oggi nuovo sopralluogo della procura. Disagi per il traffico

Genova. Ancora disagi a seguito del crollo dei cavi elettrici avvenuto lo scorsa giovedì pomeriggio nella galleria Monte Sperone sulla A12. Permane la chiusura della canna direzione ponente, con conseguente scambio di carreggiata e viabilità ridotta ad una corsia per senso di marcia.

Si registrano code e rallentamenti: la A12 è particolarmente colpita, con incollonamento che hanno raggiunto anche i 4 chilometri da Genova Nervi a Genova Est. Ci sono anche code sulla Serravalle e sulla A10. In particolare, segnalate code tra Arenzano e Genova Pra’ a causa di cantieri.

Come anticipato ieri, la Procura di Genova, che ha aperto un fascicolo per crollo colposo, ha disposto ulteriori accertamenti per stabilire la causa dell’evento e soprattutto per escludere prima della riapertura un eventuale problema strutturale. Se, i consulenti della procura concorderanno con i tecnici di Aspi circa il distacco dei soli cavi, forse per una posa errata, allora arriverà il via libera per la riapertura di almeno una corsia. Ma occorre attendere.

Sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante nel tratto compreso tra Genova est e l’allacciamento con la A7 resta attiva la corsia in deviazione sulla carreggiata opposta in corrispondenza della galleria Monte Sperone Ovest per consentire nuovi sopralluoghi dei consulenti nominati dalla Procura, supportati dai tecnici di Aspi.

“Già ieri si sono registrati forti disagi in corrispondenza del nodo genovese, disagi che per la giornata di oggi si prevedono superiori – avverte Aspi in una nota stampa – con tempi di attraversamento del tratto che possono superare i 60 minuti, soprattutto a partire dal pomeriggio in ragione dei maggiori flussi di traffico attesi per gli spostamenti da e verso le riviere liguri in occasione del fine settimana”

“Per questo motivo agli utenti che intendono attraversare le tratte di A12, A10 e A7 in prossimità del capoluogo ligure si consigliano i seguenti percorsi alternativi: a chi da Savona-Genova è diretto verso Livorno-La Spezia, si consiglia di percorrere la A26 Genova-Gravellona Toce, proseguire lungo la A21 Torino-Piacenza per raggiungere la A1 Milano-Napoli da cui proseguire in direzione di Bologna per immettersi sulla A15 Parma-La Spezia in direzione La Spezia. Percorso inverso pe chi dal versante tirrenico è diretto verso Genova-Savona. Per il traffico locale diretto verso la riviera di Ponente, si consiglia di uscire alla stazione di Genova Nervi e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada in A7 Serravalle-Genova a Genova Ovest oppure in A10 alla stazione di Genova Aeroporto; A gli utenti che da Genova sono diretti verso la A12 si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per entrare in autostrada alla stazione di Genova est”.

“Aspi – conclude la nota – al fine di agevolare gli spostamenti degli utenti ha intensificato i flussi informativi su tutti canali dedicati alla viabilità, pertanto ai viaggiatori che prevedono di percorrere la tratta di A12 in questione, si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio e di mantenersi informati tramite il sito www.autostrade.it., attraverso i pannelli a messaggio variabile ed i collegamenti su RTL 102.5 e su Isoradio 103.3 FM. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24”