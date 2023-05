Anche il Comune di Genova al Forum PA di Roma

Roma. C’è anche Genova all’edizione 2023 del Forum PA, che quest’anno ha per tema “Ripartiamo dalle persone. Per una PA al centro di nuove sfide”. A rappresentare l’amministrazione genovese a Roma l’assessore ai Servizi Civici e all’Informatica Marta Brusoni: “È un onore essere chiamati a relazionare davanti a un parterre così importante, composto da esperti, ministri e amministratori. È un segnale che anche a livello nazionale viene riconosciuto l’importante lavoro che stiamo svolgendo verso l’obiettivo di una città sempre più digitale e che già adesso è all’avanguardia rispetto altre città italiane. In un mondo come il nostro, in costante mutamento e con la diffusione della tecnologia informatica e di internet, la pubblica amministrazione non può prescindere dalla digitalizzazione dei propri servizi, senza dimenticarci anche l’importanza della cittadinanza digitale che porta con sé un insieme di valori, competenza e comprensione critica che diventano fondamentali nel costante dialogo tra cittadino ed ente”.

Il Forum PA 2023 vuole fare il punto sui progetti dedicati alla trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni previsti dal Pnrr per gli enti locali, ovvero 2 miliardi sui 6 complessivi previsti. Da aprile 2022 a oggi, infatti, sulla piattaforma PA Digitale 2026 sono stati pubblicati 26 avvisi, la maggior parte dei quali rivolti ai comuni, alle strutture sanitarie, alle scuole e agli enti locali. La domanda che il Forum si pone, infatti, è: in che modo il Piano nazionale di ripresa e resilienza sta aiutando la trasformazione del paese? L’assunto di base è che gli investimenti previsti dal PNRR hanno permesso alle PA centrali e locali di portare avanti numerosi percorsi di cambiamento fondati su tre grandi direttrici: organizzativa, ecologica e digitale. E proprio su quest’ultima ricade il focus.

Presente anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.