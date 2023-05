Amt, sindacati in pressing sul Comune: “Acquisire l’ex Guglielmetti, area Campi inadeguata”

Genova. Accelerare sull’acquisizione dell’ex officina Guglielmetti in Valbisagno come “area tampone” per ospitare i 100 bus che saranno sfrattati dai lavori di rifacimento della rimessa Gavette, destinata a ospitare i futuri mezzi elettrici degli assi di forza. È quanto hanno chiesto i sindacati nell’incontro di monitoraggio sulla sicurezza col sindaco Marco Bucci, l’assessore Matteo Campora, la presidente di Amt Ilaria Gavuglio e il direttore generale Stefano Pesci.

Il Comune ha messo sul piatto da tempo un’area provvisoria a Campi, sotto il ponte San Giorgio. Ma i sindacati, in una nota congiunta di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, spiegano che quella soluzione è “inadeguata, sotto il punto di vista del servizio, della mobilità cittadina e dei disagi al personale”. Al contrario, “si ritiene certamente l’area dell’ex Officina Guglielmetti quella più idonea, sia per vicinanza che per dimensioni, a ospitare temporaneamente i mezzi provenienti dallo svuotamento parziale di Gavette in modo da poter consentire l’inizio dei lavori di rifacimento dell’impianto”.

Acquisizione che sarebbe in ritardo rispetto ai tempi preventivati agli stessi sindacati nel precedente incontro a gennaio. La Guglielmetti, che il Comune ricomprerebbe attraverso Amiu e Genova Parcheggi, ospiterebbe anche i mezzi delle altre partecipate e tornerebbe a funzionare da polo manutentivo. Per Amt sarebbe cruciale anche alla luce del passo indietro sulla costruzione della rimessa del Levante allo stadio Carlini. Lo spiazzo di Campi, invece, benché “assolutamente necessaria a soddisfare le nuove volumetrie richieste dall’elettrificazione della flotta” secondo quanto riferito dai sindacati, sarebbe un ripiego temporaneo, visto che lì in futuro dovrebbe sorgere il parco del Polcevera.

I sindacati hanno chiesto dunque di accelerare sulla Guglielmetti ma anche di “trovare aree alternative tra la Valbisagno e la Foce evitando il più possibile spostamenti di mezzi dedicati al servizio di levante nel ponente cittadino”. Il sindaco, riferiscono le sigle, “ha precisato che in tempi brevi verrà acquistata l’area di Guglielmetti e che comunque entro la fine dell’anno sarà pronta ad ospitare i mezzi della Valbisagno, aggiungendo che le aree di Guglielmetti e Campi saranno utilizzate da Amt in prospettiva futura, come aree aggiuntive necessarie all’entrata in esercizio del progetto quattro assi, mentre prima serviranno a consentire i lavori di ammodernamento degli impianti già esistenti”. Le organizzazioni sindacali, “pur apprezzando l’impegno del sindaco nel cercare soluzioni percorribili, hanno dichiarato che resteranno in attesa di verificare gli sviluppi che saranno discussi nei prossimi incontri”.

Negli scorsi giorni si è tenuto anche un incontro sui temi del bilancio e del piano industriale che Amt presenterà nei prossimi mesi. La presidente Gavuglio, scrivono i sindacati, “ha comunicato come in un quadro di incertezze economiche generali, dovute soprattutto all’aumento dei prezzi dei beni energetici, Amt chiuderà il bilancio 2022 in positivo (l’approvazione sarà prevista entro luglio 2023) e la previsione del bilancio 2023 sembra confermare l’andamento 2022. Questo risultato è dovuto a due fattori: il primo gli aiuti di Stato relativi ai ristori per mancati ricavi da tariffazione e per i rincari energetici e il secondo da un aumento degli utenti che ha portato ad un conseguente aumento dei ricavi da traffico riportandoli a valori vicini a quelli pre-pandemia”.

I sindacati “ritengono positivo che Amt si doti di un piano industriale decennale, dove certamente si paleseranno le azioni che la civica amministrazione intenderà mettere in campo sia sul servizio sia sulla politica tariffaria. Il piano industriale sarà presentato e discusso con le organizzazioni sindacali. al fine di tutelare al meglio le lavoratrici/lavoratori”.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno chiesto maggiore attenzione su salute e sicurezza sul lavoro, con maggiori investimenti dedicati, formazione del personale, in particolare relativamente all’arrivo di mezzi tecnologicamente avanzati, aumento degli spazi a disposizione al netto delle aree di Campi e della ex officina Guglielmetti”.