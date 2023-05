Amministrative 2023, Paita (Iv): “Il Pd in Liguria straperde da anni, gestito sempre dagli stessi”

Roma. “Il Pd in Liguria? La classe dirigente è sempre la stessa, dai tempi di Cofferati, eppure sono anni che straperdono a quasi tutte le elezioni. Basta guardare a Genova. Ne traggano le loro conseguenze”.

A dirlo all’agenzia Dire è il capogruppo Iv al Senato, nonché ex deputata ligure del Pd, Raffaella Paita, a proposito delle parole del consigliere della Regione Liguria, Pippo Rossetti. Quest’ultimo, proprio in un’intervista alla Dire, ha fortemente criticato l’arroccamento degli esponenti dem del territorio. Secondo Rossetti, in Liguria, “abbiamo da anni una squadra che perde e non si cambia”.

“Quello che dice Rossetti – prosegue Paita – è vero. In quel territorio il riferimento continua a essere Andrea Orlando e la segretaria regionale è la sindaca uscente di Sestri Levante, Valentina Ghiro. Proprio la ‘strabordante’ presenza di quest’ultima potrebbe aver penalizzato il candidato di Sestri, Marcello Massucco, che non ha potuto godere della necessaria autonomia e libertà per potersi esprimere. Una presenza che ha prodotto risultati modesti per l’una, che ha totalizzato non più di 200 preferenze, e per l’altro, costretto al ballottaggio”.

“Tuttavia – conclude Paita – al secondo turno è bene convergere tutti sul candidato di centrosinistra a Sestri Levante. Sperando che il Pd abbia imparato dai suoi errori”.