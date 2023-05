Ambrosetti: Liguria sempre più leader del mare ma pesano ancora i ritardi sulle infrastrutture

Genova. La Liguria è sempre più leader dell’economia del mare e del turismo a livello nazionale, con performance sul Pil e sull’occupazioni migliori della media italiana, ma sulle infrastrutture continua a scontare ritardi che pesano quasi un miliardo sul Pil e dal punto di vista demografico è ancora ben lontana dall’auspicato ringiovanimento della popolazione. È il quadro di sintesi che emerge dai dati presentati durante il convegno del club The European House – Ambrosetti col presidente ligure Giovanni Toti in vista del forum finale che si terrà il 10 luglio a Rapallo.

Presenti all’evento anche i vertici delle Camere di Commercio, le associazioni industriali e le autorità portuali del territorio, oltre ai rappresentanti di grandi aziende operanti in Liguria come Ansaldo, Costa Crociere, Erg, Impresa Pizzarotti, Italiana Coke e Rina.

Gli indicatori presi in considerazione sono quelli del tableau de bord strategico, elaborato da un apposito think tank dal 2018 in poi, che individua tre macro-obiettivi e sette dimensioni di analisi in linea con la visione della Liguria al 2030 basata su quattro linee: valorizzazione e preservazione della persona e del territorio, sostenibilità, filiere economiche industriali e tecnologiche e valorizzazione della risorsa mare.

Nel 2022 la Liguria è cresciuta o ha mantenuto un posizionamento stabile nel 62,2% degli indicatori considerati (28 su 45). La nostra regione risulta stabilmente al primo posto per quota di economia del mare (il 10,3% delle imprese attive, il 16,7% degli occupati e il 14,5% del valore aggiunto), per Teu movimentati, cioè il 35% del totale nazionale (nonostante una variazione negativa del 4,6%), per fatturato delle imprese della floricoltura (+2%) e per spiagge con bandiere blu (+4,8%). Ed è seconda solo al Lazio per crocieristi movimentati (2,1 milioni). Il turismo rappresenta il 7,7% dell’occupazione regionale.

La crescita del Pil attesa per il 2023 si attesta all’1,1%, valore che vede la Liguria al primo posto insieme all’Abruzzo. L’export nel 2022 è cresciuto del 33% (la media italiana è del 20%), secondo miglior dato tra le regioni del Nord. Il numero di occupati in Liguria dal 2020 al 2021 è aumentato dell’1,2%, valore più che doppio rispetto alla media italiana (+0,6%).

“L’ambito vasto dell’economia del mare è tra i vettori più dinamici dello sviluppo insieme al turismo con numeri record – osserva Valerio De Molli, Ceo di The European House – Abrosetti -. Ma c’è anche un ambito poco discusso che deve essere motivo di orgoglio: per la prima volta il numero dei Neet, i giovani che non studiano, non lavorano e non cercano occupazione, scende al minimo storico assoluto ed è tra i dati migliori d’Italia“. Dal 2021 al 2022 il tasso è sceso infatti dal 19,6% al 14,8% (-4,8 punti percentuali, -4,1 a livello nazionale). “Certo, è una regione che ha perso molti talenti, tra le più vecchie d’Italia. Ma i numeri parlano chiaro: da quando l’osservatorio ha messo sotto la lente di ingrandimento gli indicatori di posizionamento la regione è cresciuta in maniera assoluta“, aggiunge De Molli.

Su alcuni punti, però, c’è ancora molto da lavorare. Ancora lontanissimo, come detto, il macro-obiettivo dello “svecchiamento”, dato che la Liguria risulta sempre la regione con meno giovani sul totale della popolazione. Inoltre è quella con la minore percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili, in ulteriore calo, e quella col minor numero di imprese che vendono prodotti online. Dal punto di vista sociale i miglioramenti dell’economia non giovano a tutti: aumentano infatti le persone a rischio povertà (3 punti percentuali in più).

“Uno degli elementi più critici è la dotazione infrastrutturale – denota ancora De Molli -, ma è una straordinaria notizia che la diga foranea e il terzo valico si siano sbloccati e procedano speriamo speditamente. Questa resta la priorità, si parla di programmi pluriennali di investimenti che stanno vedendo un’accelerazione grazie al Pnrr”. Il rapporto 2023 di Ambrosetti conterrà un aggiornamento sul relativo cronoprogramma degli investimenti. Secondo le stime del 2022, l’impatto sul Pil della realizzazione delle infrastrutture, rispetto ai 49,8 miliardi di euro del 2019, crescerà di ulteriori 3,4 miliardi nel 2024 (+6,8%) che diventano 7 miliardi (+14%) nel 2030. I ritardi sulle opere analizzate producono una perdita stimata di 900 milioni di euro cumulati al 2024, pari a una mancata crescita dello 0,4% su base annua tra il 2020 e il 2024.

Anche le infrastrutture digitali sono un punto debole. La Liguria è la penultima regione del Nord per disponibilità della banda larga: solo il 56,2% delle famiglie dispone di una connessione veloce, in Valle d’Aosta il 55,6%, la media italiana è del 60,7%. Secondo Ambrosetti, potenziare la connettività a banda larga potrebbe innescare una crescita cumulata del Pil del 3% fino al 2026, in base allo scenario previsto dal piano nazionale Italia 1 Giga.

“Sono numeri di straordinaria importanza: il Pil cresce sopra la media nazionale, l’occupazione cresce del doppio rispetto al Paese, si riduce il numero dei Neet. I numeri indicano un percorso giusto di crescita e benessere – commenta il presidente Giovanni Toti -. La Liguria sconta qualche ritardo sulle infrastrutture perché la guerra in Ucraina, la crisi delle materie prime, la crisi energetica, il Pnrr, il codice degli appalti si fanno sentire. Ma abbiamo date certe sul terzo valico, il passante di Genova, la diga. Credo ci siano margini per recuperare”.