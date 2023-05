Alluvione in Emilia-Romagna, lunedì i genoani raccolgono beni di prima necessità fuori dalla Nord

Genova. Lunedì 29 maggio fuori dalla Gradinata Nord dello stadio Ferraris i tifosi del Genoa raccolgono beni di prima necessità e attrezzi in favore dei cittadini colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna. L’appuntamento è dalle 9.00 alle 21.00 e nell’occasione verranno vendute magliette celebrative della promozione in Emilia-Romagna con offerta libera a partire da 10 euro, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Tra i beni che verranno raccolti stivali e guanti da lavoro, guanti in lattice, pale, vanghe, badili, scoponi, tira-acqua, generatori di corrente, pompe a immersione, idropulitrici. Tra i generi di prima necessità acqua, cibo in scatola o a lunga conservazione, carta igienica e carta assorbente, sapone, igienizzante per le mani, mascherine Ffp2/Ffp3, assorbenti.

“No l’é l’ægua de ‘na rammâ“, è il verso della celebre Dolcenera di De André citato dai tifosi: “Vogliamo ricordare ciò che abbiamo già passato sulla nostra pelle, nei panni delle vittime. Nei cuori di tutti noi c’è ancora il dolore delle alluvioni subite da Genova nel 2011 e 2014. Nessuno meglio dei genovesi sa cosa sta provando la popolazione romagnola in questo momento”.

Intanto oggi anche la segreteria provinciale della Lega ha organizzato una raccolta di generi di prima necessità per le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Nel gazebo, allestito in via XX Settembre all’altezza del negozio Kasanova, sono stati raccolti farina, passata di pomodoro, riso, pasta, tonno, legumi, zucchero, latte a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale, detersivi per pulizia superfici, scottex, guanti in lattice. Tutto il materiale raccolto sarà inviato alle popolazioni alluvionate