Alluvione in Emilia-Romagna, frane sulla A1: mezzi pesanti deviati sulle autostrade liguri

Genova. Potrebbero avere ripercussioni sulla Liguria le chiusure che permangono sulle autostrade in Emilia-Romagna a causa della devastante alluvione che ha colpito tutta la regione.

Sull’autostrada A1, a causa di una frana tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la A1 direttissima in direzione Firenze, c’è un importante smottamento, costantemente monitorato e attenzionato, che ha costretto ad attivare una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta mentre continuano le attività delle squadre di Autostrade per l’Italia impegnate sul posto in operazioni di ripristino della viabilità.

Al fine di ridurre la congestione in corrispondenza del nodo bolognese, i veicoli con massa oltre le 7,5 tonnellate che percorrono la A1 in direzione Bologna vengono obbligatoriamente deviati all’altezza di Parma lungo la A15 Parma-La Spezia da cui proseguire lungo la A12 in direzione Pisa e la A11 in direzione Firenze per poi reimmettersi in A1. Lo stesso percorso è consigliato ai veicoli leggeri che da Milano sono diretti verso Firenze/Roma.

In alternativa, per chi proviene dal Nord-Ovest, Autostrade segnala la possibilità di seguire la A7 in direzione Genova, quindi la A12 verso Pisa, successivamente la A11 in direzione Firenze, per prendere poi la A1 verso Roma. Percorsi inversi per chi da Roma/Firenze è diretto verso Milano.

L’azienda fa sapere che al momento si registrano solo lievi aumenti di traffico, mentre nel weekend è confermato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. In ogni caso Autostrade ha provveduto a rimuovere in anticipo i cantieri, che normalmente vengono smontati il venerdì alle 14.00, in particolare quello più impattante sulla A12.

Al momento sul nodo genovese si registra coda per traffico intenso sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7. Sulla A7 coda di un chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Sulla A26 si segnala coda di 2 chilometri tra Ovada e Masone sempre a causa dei cantieri.