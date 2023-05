Alluvione in Emilia Romagna, elicottero precipita durante atterraggio di emergenza: ferita la pilota ligure

Genova. Durante un volo di ricognizione, un elicottero di una ditta privata è precipitato schiantandosi al suolo a Lugo, in provincia di Ravenna in Romagna. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, e tra le quattro persone rimaste ferite c’è anche una ligure, Roberta Santoni, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe tentato un atterraggio di emergenza. Tutte e quattro le persone sono state soccorse in pochi minuti: uno di loro trasportate in codice rosso al più vicino ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’elicottero, un I-Dast a disposizione della Eliossola, società ossolana del Gruppo Altair, era impegnato in un volo a bassa quota per verificare le linee elettriche ad alta tensione interessate dall’alluvione che in questi giorni ha devastato i territorio dell’Emilia Romagna. Per cause ancora da capire a circa 50 metri di altezza sarebbe successo qualcosa che ha fatto perdere il controllo del mezzo, che ha iniziato la sua rapida discesa al suolo.

Il tentativo di atterraggio di emergenza della 47 enne ligure, già istruttrice di volo, avrebbe però evitato il peggio. Tra i feriti anche Davide Barone, era già sopravvissuto a un incidente di un altro elicottero, nel luglio 2014 in Provincia di Rieti, dove era stato l’unico sopravvissuto su i tre presenti. Secondo quanto riportato dalle agenzie stampa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo avrebbe disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza e l’invio di un investigatore sul sito dell’incidente