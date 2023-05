Alluvione Emilia-Romagna, i tassisti genovesi consegnano beni di prima necessità alla Protezione Civile

Genova. Una delegazione di 13 tassisti genovesi è arrivata oggi a Ravenna per consegnare direttamente alla Protezione Civile locale i beni di prima necessità, raccolti nel corso della scorsa settimana a Genova per le comunità colpite dall’alluvione.

Recapitati a destinazione tre furgoni carichi di beni – tra generi alimentari non deperibili, acqua, prodotti per l’igiene personale, prodotti per bambini e prodotti per la casa – generosamente donati dai cittadini genovesi e dagli stessi tassisti, con la collaborazione di alcuni operatori commerciali (quali Arcaplanet, Cascobene, ristorante Brera e Marmellata).

“Con la nostra iniziativa, per quanto circoscritta, abbiamo voluto far sentire alla popolazione romagnola la vicinanza della nostra categoria e della nostra città – commentano i tassisti. – In cambio abbiamo ricevuto un’accoglienza gioviale e calorosa, che testimonia lo spirito, la forza e la resilienza di questo territorio straordinario”.