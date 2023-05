Genova. Si chiama Kora e ha sede in via delle Vigne 9r la nuova biblioteca per bambini nel centro storico di Genova, nel sestiere della Maddalena, che apre proprio nell’anno in cui Genova è stata nominata capitale italiana del libro.

La biblioteca Kora è un progetto de “Il Laboratorio” nato dalla collaborazione di Andersen la rivista e il premio dei libri per ragazzi e l’associazione La Stanza, nell’ambito del progetto ‘Io vivo qui’ finanziato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e con il patrocinio del Comune di Genova Municipio I Centro Est.

L’illustratrice che ha curato l’immaginario visivo degli spazi è Giulia Pastorino, e insieme alla scrittrice Daniela Carucci, ha promosso un catalogo ragionato dei volumi presenti.

Kora aprirà regolarmente le sue porte al pubblico da lunedì 22 maggio con i seguenti orari:

lunedì/mercoledì/venerdì dalle 15.30 alle 19.30 e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Ma si presenta alla cittadinanza sabato 20 maggio dalle 10 alle 12 in piazza Cernaia. Per l’occasione sono previste brevi testimonianze che racconteranno la sua genesi nell’ambito del progetto ‘Io vivo qui’.

“Sarà l’occasione per ascoltare voci e pensieri attorno all’importanza dell’immaginario e delle storie per accompagnare i percorsi di crescita di bambini e ragazzi, ma anche quelli di una comunità e di un quartiere che si rigenerano attraverso i bisogni dell’infanzia e i valori della cultura” scrivono gli organizzatori sui canali social di Kora.

Inaugurazione biblioteca Kora alla Maddalena

Programma

Dopo i saluti introduttivi delle Istituzioni presenti, interverranno:

Davide Mazzanti, responsabile del progetto IO VIVO QUI (Coop. Il Laboratorio),

Maddalena Bartolini (APS La Stanza),

Daniela Carucci (Rivista Andersen),

Chiara Zingaretti (GENOVA – BIBLIOTECA INTERNAZIONALE PER RAGAZZI E. DE AMICIS),

la scrittrice Susanna Mattiangeli (Premio Andersen 2018 e Italian Children’s Laureate 2022/2024, ambasciatrice italiana del libro e della lettura per bambini e ragazzi, promosso da Alir-Associazione Librerie Indipendenti Per Ragazzi e Accademia Drosselmeier/Giannino Stoppani Cooperativa con il sostegno del Cepell- Centro per il libro e la lettura). Con la moderazione di Barbara Schiaffino, responsabile della Rivista Andersen.

Dalle 15:30 alle 19:00 sarà il momento della festa d’inaugurazione della biblioteca KORA: un intero pomeriggio di svago incentrato sul valore del racconto, della narrazione, delle storie (leggende, fiabe, romanzi, favole ecc) quali elementi d’unione, di gioco, di riflessione ma anche di divertimento.

Tanti saranno i laboratori e le attività in cui coinvolgersi che animeranno le principali piazzette e i vicoli, ma il centro della festa sarà proprio la sede della nascente biblioteca KORA, dove si avrà modo di partecipare ad un laboratorio con la scrittrice Susanna Mattiangeli e di ascoltare un vero Griot (cantastorie africano) e la sua Kora (strumento inseparabile del Griot).