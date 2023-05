Al via la nuova edizione del festival “Suoni in cammino” tra Camogli e Portofino

Genova. È stata presentata oggi la nuova edizione del Festival Suoni in Cammino Natura Vibrante, realizzato dall’associazione Il Bosco in Ascolto con il patrocinio e il contributo di Regione Liguria e Comune di Camogli, il patrocinio e la collaborazione di Parco di Portofino e il patrocinio del Consolato tedesco di Milano.

Il Festival si svolgerà tra Camogli e Portofino da sabato 2 giugno a domenica 1° ottobre ed accoglierà alcune importanti installazioni sonore ed artistiche, concerti dal vivo e percorsi guidati su temi ambientali e naturali nei siti più suggestivi del Parco Naturale Regionale di Portofino.

“Questo Festival ideato e curato da Elisabetta Vitelli con l’associazione Il Bosco in Ascolto – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale e ai Parchi, Alessandro Piana – unisce musica, natura e arte. La dimensione artistica sarà anche modo di scoprire piante ed erbe spontanee, la fauna e le peculiarità di diversi e spettacolari sentieri del Parco di Portofino. Ringrazio tutti gli Enti e le Associazioni che contribuiscono ad arricchire la nostra offerta culturale e naturalistica per questo fitto calendario di eventi e, in particolare, il Parco di Portofino che mette a disposizione personale per l’organizzazione e l’allestimento delle performance artistiche presso le Batterie di Punta Chiappa, recentemente restaurate dalla Regione Liguria e dall’Ente Parco stesso, oltre alla guida escursionistica specializzata per l’accompagnamento lungo il Sentiero dei Tubi. Un percorso lungo l’antico tracciato dell’acquedotto che, tramite la sorgente delle Caselle, riforniva la città di Camogli. Uno dei tanti percorsi che è importante valorizzare per sostenere quel mare verde che è il nostro entroterra, simbolo di spiccata biodiversità e di benessere psicofisico”.

“In particolare, oltre al Light artist Nino Alfieri, presente per la seconda volta al festival – spiega l’ideatrice e direttore artistico del Festival Elisabetta Vitelli-, avremo l’onore di ospitare il compositore e artista del suono e della luce Pietro Pirelli, che interagirà con suoi noti lavori come l’Idrofono e le Pietre sonore. Da confermare poi la celebre Arpa di luce. Tra le attività collaterali si segnala la camminata bioenergetica a cura di Marco Nieri, noto per le sue ricerche sul benessere dell’uomo e della natura, che con speciali apparecchiature misurerà i campi elettromagnetici generati dagli alberi”.