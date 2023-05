Al via il Giro d’Italia 2023, anche quest’anno passerà dalla Liguria: ecco dove e quando

Conto alla rovescia per il 106esimo Giro d’Italia che partirà sabato 6 maggio da Fossacesia Marina, sulla costa dei Trabocchi in Abruzzo, e si concluderà il 28 maggio con una tappa finale tutta interna alle strade di Roma. E dopo il ritorno in grande stile a Genova nel 2022, con la vittoria di Stefano Oldani al traguardo in piazza De Ferrari, anche quest’anno la gara ciclistica passerà dalla Liguria, sebbene distante dal capoluogo.

L’appuntamento è mercoledì 17 maggio per l’undicesima tappa, la Camaiore-Tortona, che sarà anche la più lunga di tutto il Giro coi suoi 219 chilometri, ma anche discretamente interessante dal punto di vista tecnico con due ripide salite, una fino al passo del Bracco (610 metri), l’altra subito dopo fino alla Colla di Boasi (615 metri).

La corsa entrerà in territorio ligure da Marinella di Sarzana, quindi si raggiungerà Val di Vara e si salirà fino al Bracco. Da qui discesa verso Sestri Levante e breve tratto costiero nel Tigullio fino a Chiavari, da cui si prenderà la deviazione per la Val Fontanabuona, preludio a una nuova salita ricca di curve che condurrà alla Colla di Boasi. Dalla Scoffera si proseguirà dunque per Montoggio e da qui in Valle Scrivia. Ancora un piccolo dislivello fino al passo della Castagnola che conduce a Voltaggio, che è già territorio piemontese. Ultimo tratto pianeggiante per circa 30 chilometri fino a Tortona.