Al PalaCorradi di Arenzano il Concentramento U17 femminile per le finali nazionali

Arenzano. Il Basket Pegli ospiterà al PalaCorradi di Arenzano uno dei Concentramenti U17 femminili che determinerà due delle compagini che si giocheranno lo Scudetto alle Finali Nazionali, in programma a Pordenone dal 29 maggio al 4 giugno. Sarà la società arancioblù a ospitare la kermesse giovanile, alla quale prenderanno parte le venete della Pallacanestro Femminile Mestre, le piemontesi di Basket Castelnuovo Scrivia, le lombarde dell’Ororosa Bergamo e le emiliane di Basket San Lazzaro.

La Pallacanestro Femminile Mestre, società cestistica dell’omonimo comune, situato nel veneziano, ha conquistato l’accesso al Concentramento U17 grazie allo spareggio contro Belvedere Trento, valevole per il quinto posto in campionato, vinto per 57-50 sul campo neutro del PalaCavazzale, a Monticello Conte Otto.

Il Basket Castelnuovo Scrivia, club con sede nell’omonimo comune nel tortonese, guidato da Coach Balduzzi, ha staccato il pass per il Concentramento conquistando il titolo regionale in finale nella sua Palestra di Via Don Orione contro Granda College Cuneo per 59-56. Finalissima sul campo “amico” conquistata grazie al primo posto ottenuto in Regular Season. Entrambe società le cui prime squadre sono impegnate in Serie B piemontese nel Girone Titolo insieme al Basket Pegli.

La terza squadra del Concentramento U17 è l’Ororosa Bergamo di Coach Stazzonelli, giunta a Pegli in virtù del secondo posto regionale nel Campionato U17 Élite della Lombardia, alle spalle di Basket Costa. Per la squadra di Bergamo 42 punti in campionato tra Regular Season e Orologio, frutto di 21 vittorie e 3 sconfitte.

Infine, Basket San Lazzaro, società di San Lazzaro di Savena, nel bolognese. Una formazione, quella emiliana, guidata da Coach Dalè fino al Concentramento U17 in virtù del quarto posto ottenuto in regione. Un posizionamento frutto di 8 vittorie e 5 sconfitte nel Girone Nazionale, che ha decretato i pass per l’Interzona.

Questo il commento di Antonella Traversa, presidente del Basket Pegli: “Penso che chi vuole far crescere il movimento femminile non debba farsi scappare occasioni come queste. Questo è stato lo stimolo che mi ha portato ad accettare di ospitare questo concentramento. In passato ne abbiamo già ospitati due, U15 sempre femminili, però a Pegli. Questa volta saremo invece ad Arenzano e ritengo che sia un’esperienza da fare e da portare in Liguria per far sentire presente il nostro territorio, che esistiamo e che ci siamo. Un’opportunità per le nostre ragazze di vedere giocatrici pari età di alto livello. Una cosa che ritengo importante per il movimento femminile, anche se è chiaramente impegnativo. Tutte le nostre forze in questa settimana sono infatti incentrate su questo concentramento. Speriamo vada tutto bene, siamo contenti di questo evento”.

Le sfide sono previste alle 16:00 e alle 18:00 di giovedì e venerdì, nonché alle 10:00 e alle 12:00 di sabato.