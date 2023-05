Ai campionati di categoria Fipav Liguria doppiette per Colombo Genova e Wonder Volley

Genova. Tra il 30 aprile e il 1° maggio si sono conclusi quattro campionati di categoria FIPAV Liguria.

Domenica si sono disputate le finali dei maschili (under 19) e femminili (under 18). Nel PalaRavizza di Alassio, messo a disposizione dal CT Ponente nella persona del presidente Ornella Testa e grazie alla collaborazione della società Alassio Volley, due bellissime partite hanno concluso la stagione delle categorie giovanili maggiori che hanno visto i trionfi delle compagini del CT Centro Colombo Genova e Wonder Volley.

Per primi sono scesi in campo i ragazzi della under 19 maschile: equilibratissimo l’incontro che ha visto vincente la squadra della Colombo Genova guidata da Lorenzo Bottaro e Ferdinando Mancini contro gli irriducibili avversari della Clapsy Albisola di Elvio Ferrari e Matteo Licata. La Colombo si è imposta per 3-1 (18-25 25-19 25-21 25-22).

A seguire è stata la volta della finale della under 18 femminile che ha visto prevalere, con il punteggio di 3-1 (21-25 25-23 25-15 25-21) il gruppo della Wonder Volley Genova condotta da Marco Trabucco e Thomas Ghiglione contro le ragazze dell’Iglina Albisola Pallavolo di Luca Parodi e Samuele Lavagna.

A dirigere le due gare sono stati chiamati gli arbitri regionali Daniele Melchiorre Ricci, Marina Iaria e Piera Basso. I vincitori e i degni avversari sono stati premiati dallo staff del Comitato FIPAV Liguria e nel dettaglio dai consiglieri Daniele Lavagna, Luigi Morganella e Alessandro Cartasso.

“Ringraziamo la C.R.I. Comitato di Toirano che ha presenziato in palestra come presidio medico per tutta la durata della manifestazione”, dicono da FIPAV Liguria.

Lunedì 1 maggio si sono disputate le finali dei campionati di categoria maschili (under 15) e femminili (under 14). Nel Palazzetto di Manesseno, messo a disposizione dal CT Centro e grazie alla collaborazione della società gestore impianto, si sono disputate le finali delle categorie giovanili under 15-under 14 che hanno decretato la vittoria delle rappresentanti del CT Centro Colombo Genova e Wonder Volley.

La prima finale ha visto in campo i ragazzi della under 15 maschile che in un intenso derby genovese ha decretato vincente la squadra della Colombo Genova guidata da Pietro Merello e Davide Molinari che hanno superato gli avversari del Cus Genova di Fabio Longo e Luca Torri con il punteggio di 3-0 (25-17 25-23 25-12).

Subito dopo una combattutissima gara, le ragazze della under 14 femminile che ha portato alla conquista del titolo regionale il gruppo della Wonder Volley Genova condotto da Paolo Bottaro e Andrea Carozzi contro le ragazze del Paladonbosco Pallavolo di Sara Barosio e Elisa Grosso con il punteggio di 3-0 (25-20 25-22 26-24).

A dirigere le due gare sono stati designati gli arbitri regionali Camilla Barbieri, Lucrezia Bozomo e Cecilia Bozomo. Tutti i ragazzi sono stati premiati dal presidente FIPAV Liguria Anna Del Vigo e dai consiglieri Sabrina Grassi e Alessandro Cartasso.

“FIPAV Liguria ringrazia la Misericordia Volontari del Soccorso Fiumara di Ge-Sampierdarena che ha presenziato in palestra come presidio medico per tutta la durata della manifestazione”, concludono dalla federazione.