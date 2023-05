Aggredisce a pugni e coltellate quattro ragazzi fuori dalla discoteca: 20enne arrestata dalla polizia

Genova. Ha preso a pugni una ragazza e poi un ragazzo, poi ha tirato fuori un coltello minacciando chi si trovava di fronte a lei e ferendo altri giovani per fortuna in modo non grave. Infine, quando sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti dell’Upg e del commissariato di Cornigliano ha puntato il coltello anche contro gli agenti.

Un delirio di violenza, accaduto poco dopo le 4 di stanotte in via Carzino a Sampierdarena davanti alla discoteca Virgo. Ad aggredire i coetanei, è stata una 20enne, probabilmente ubriaca, di origini marocchine, che sarebbe stata in compagnia di un’altra giovane che a sua volta aveva cercato di colpire una ragazza.

Dopo la prima aggressione fuori dal locale ai danni di un ragazzo e di una sua amica della fidanzata di quest’ultima, la ventenne, in via Cantore, ha colpito un ragazzo di 26 anni con due coltellate, una all’avambraccio e una alla mano. Le vittime dell’aggressione sono state tutte portate al Villa Scassi in codice verde o gialli, com prognosi tra i 7 e i 10 giorni.

Quando gli agenti l’hanno fermata e mentre la accompagnavano sulla volante per portarla in questura, la 20enne che aveva nascosto il coltello (un modello karambit a doppia lama) nella parte posteriore degli slip, lo ha tirato fuori con la mano libera cercando di colpire un poliziotto, ma è stata definitivamente bloccata e arrestata.