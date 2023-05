Aeroporto di Genova, Enac avverte: “Non può essere soffocato dallo sviluppo della città”

Genova. L’aeroporto di Genova deve essere “al servizio dello sviluppo della città”. Ma allo stesso tempo lo scalo “non può restare soffocato dallo sviluppo cittadino perché perderebbe la funzionalità e verrebbe meno al suo ruolo di punto di accesso“. L’avvertimento arriva da Adolfo Marino, direttore aeroportuale Nord-Ovest di Enac, intervenuto alla premiazione della coppia di passeggeri numero 4,5 milioni tra quelli imbarcati su voli Ryanair al Cristoforo Colombo. E suona come una pietra tombale sulle voci che periodicamente ventilano la possibilità di rinunciare a uno scalo che rischia di interferire con l’espansione delle attività portuali.

Uno degli ultimi altolà dell’ente che regola l’aviazione civile era arrivato a proposito della nuova diga del porto, argomento attualissimo in questi giorni: le mega navi da 24mila Teu, alte 60 metri, raggiungendo i terminal posti più a Ponente andrebbero a impattare “in maniera significativa” sui traffici dell’aeroporto, considerando anche le gru necessarie per movimentare i container. Ci sarà incompatibilità? “Non necessariamente – risponde Marino -. Stiamo facendo valutazioni tecniche con l’Autorità portuale sui progetti della diga e penso che l’aeroporto possa conservare la sua piena attività e guardare ad uno sviluppo significativo nel futuro”.

Dubbi che restano irrisolti, ma che d’altra parte non cambiano le strategie nazionali sul Cristoforo Colombo, confermato tra gli aeroporti strategici nel nuovo piano nazionale di Enac e integrato in una rete del Nord Ovest che abbraccerebbe anche Cuneo e Torino. “Nella crescita prevista del traffico – continua Marino – il Colombo costituisce una riserva di capacità molto importante e in grado di raccogliere la nuova domanda di trasporto aereo, sia passeggeri sia posta e merci. Non pensò che si debba ragionare in termini di concorrenza con gli altri scali, ma di domanda non ancora espressa, e questo diventa il principale scopo di uno scalo in una posizione privilegiata come questa. C’è tantissima domanda che aspetta di essere stimolata e scoperta e incanalata”. Anche perché “con una pista di 3 chilometri, lo scalo consente di collegare Genova punto-punto con qualsiasi destinazione nel mondo”.

“L’aeroporto di Genova ha dei fondamentali solidi – conferma il direttore generale Piero Righi -. Oggi perdiamo traffico, sia passeggeri sia merci, a beneficio di aeroporti che sono nostri concorrenti nel raggio di 200 chilometri. La strategia è recuperare queste fughe di traffico facendo sentire l’aeroporto un aeroporto dei genovesi“. Sì, ma come si fa? “Anzitutto proponendo un’offerta vantaggiosa e poi migliorando l’immagine e la conoscenza dell’aeroporto e delle sue destinazioni. Su questo il nostro presidente Paolo Odone, che purtroppo è mancato poche settimane fa, è stato veramente artefice di un miglioramento della considerazione che i genovesi hanno dell’aeroporto. Questa è una componente essenziale per un’infrastruttura legata al territorio: ci chiamiamo city airport proprio per rimarcare questa caratteristica”.

Intanto oggi Ryanair ha premiato Francesco Arrigo e Isabella Correnti che, insieme ai loro figli, sono stati i passeggeri Ryanair numero 4,5 milioni all’aeroporto di Genova. La famiglia, residente nel capoluogo siciliano, rientrava a casa dopo un weekend lungo in visita al capoluogo ligure: un esempio delle potenzialità dello scalo in termini di flussi turistici in entrata e non solo come servizio rivolto ai genovesi. La compagnia aerea ha deciso di regalare loro biglietti di andata e ritorno per una delle destinazioni raggiungibili dallo scalo ligure. L’estate 2023 segna il venticinquesimo anno della compagnia in Italia, da 24 a Genova, uno dei primissimi scali italiani con l’apertura del volo diretto Genova-Londra Stansted rimasto sempre operativo dal 1999, a eccezione della temporanea sospensione durante la pandemia. Quest’estate sarà la prima compagnia per numero di rotte su Genova, collegando il capoluogo ligure a 12 destinazioni con oltre 80 voli settimanali.

“Stiamo crescendo nei traffici e Ryanair è uno dei partner principali di questo sviluppo – rimarca Piero Righi – Sulle tre rotte principali, Palermo, Napoli e Catania, rispetto al 2019 dall’inizio dell’anno siamo già al 9% in più di passeggeri“. “Ci sono prospettive di traffico interessanti – sostiene Mauro Bolla, country manager della compagnia -. La nostra previsione di traffico è di 617mila passeggeri da e per Genova in continua crescita, se pensiamo che nel pre-Covid avevamo solo due rotte, 20 voli settimanali e oggi sono 80, con un investimento da parte nostra molto importante. Siamo al 43% del market share a Genova, il 35% in più rispetto al 2019″.

Oltre alla crescita del traffico passeggeri, il Colombo punta a recuperare quote di mercato sul settore cargo. In partenza c’è un progetto avviato da Spediporto che, tramite il consorzio GoaS che riunisce altre 22 aziende della logistica, prenderà in gestione un magazzino di circa 4mila metri quadrati con l’obiettivo di farne un hub per le merci. “In termini di espansione le prospettive di capacità aeroportuale sono enormi, immaginate una casa della quale utilizziamo solo poche stanze”, conferma Marino dell’Enac. Vale la stessa logica applicata ai passeggeri: intercettare flussi che oggi gravitano esclusivamente su poli come Malpensa, spesso al massimo della capacità, e puntare a una maggiore integrazione con le banchine del porto.

“È un progetto di diversificazione, un’attività su cui abbiamo ritenuto di affiancarci a un partner industriale perché non siamo esperti di tutto – commenta Righi -. Il consorzio GoaS ha presentato una proposta interessante di sviluppo che creerà maggiore attività, più posti di lavoro e migliore utilizzo delle infrastrutture. Noi gestiamo l’infrastruttura ma i servizi resi possono essere modificati a seconda delle migliori opportunità di mercato. Faremo di tutto per assecondarne lo sviluppo”. I tempi per partire? “Il contratto è alle ultime battute, sarà firmato nelle prossime settimane, dopodiché la decorrenza sarà immediata. C’è un tema di certificazione perché, essendo un operatore nuovo nel sedime aeroportuale, deve sottostare a regole dell’Enac per ottenere le licenze necessarie: questi sono tempi tecnici che non controllo io ma che prevedibilmente si concluderanno a breve”.

Intanto i prossimi giorni saranno cruciali anche per la definizione della nuova governance dell’aeroporto Colombo. All’ordine del giorno del consiglio di amministrazione, che si riunirà lunedì, non c’è solo la sostituzione del compianto Paolo Odone nel ruolo di presidente, ma anche la nomina del futuro direttore generale. “Sono la persona meno indicata su questo, aspettiamo la settimana prossima – commenta -. Mi sembra sensato dire che l’indirizzo generale di sviluppo è confermato da parte dei soci. Questa è un’infrastruttura essenziale a beneficio del territorio e su questo, nomi a parte, non credo ci siano dubbi”.