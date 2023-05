Addio a Luciano Battaglia, storico sindacalista Cgil Scuola

Genova. “Luciano Battaglia ci ha lasciati. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri. Luciano Battaglia, classe 1939, è stato uno storico dirigente Cgil, un uomo di cultura, un grande amico e compagno”.

Così inizia la nota stampa di Flc Cgil Liguria – Camera del Lavoro Imperia per ricordare il compagnmo morto nel pomeriggio di ieri. “Luciano Battaglia arriva in Liguria dal Piemonte con una storia sindacale già consolidata che lo ha visto prima Segretario Generale della Cgil Scuola Torino nel 1979, incarico che mantiene sino al 1982, e dopo quando viene eletto Segretario Regionale. A Genova arriva a metà degli anni ottanta e per le sue capacità e la sua esperienza viene eletto Segretario Generale Cgil Scuola regionale”.

“Non lascia mai le sue radici e decide di spostarsi ogni giorno tra Imperia e Genova nella sede di Via Palestro prima e di Via Assarotti dopo. Sindacalista, intellettuale, politico, Battaglia aveva in sé una vena anarchica che lo rendeva una persona speciale ed autentica. Sempre pronto al confronto rifuggiva le soluzioni semplici a problemi complessi. Negli ultimi anni si era ritirato a vita privata ma non aveva mai fatto mancare alla sua Cgil il suo sostegno e il suo affetto”.