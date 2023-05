Accreditamento Rsa e cure domiciliari, incontro tra Regione e sindacati

Genova. Oggi in Regione si è discusso del manuale di accreditamento delle RSA e cure domiciliari in Liguria. Erano presenti Cgil Cisl Uil confederali e di categoria e l’Assessore alla sanita’.

“A inizio anno la Regione Liguria ha pesantemente modificato con delibera i requisiti organizzativi delle strutture socio sanitarie – si legge in una nota dei sindacati – la decisione viene contestata perché non rispetta né i lavoratori del settore né gli utenti, in maggioranza rappresentati da anziani e fragili, che hanno diritto ad un servizio rispondente alle loro necessità e a quelle delle loro famiglie”.

“In ben due audizioni in Commissione regionale sanità, il sindacato confederale aveva palesato forti perplessità a Presidente e Assessore alla sanità. Le preoccupazioni sono rimaste tutte”.

Alcuni dei punti contestati sono la riduzione dei tempi assistenziali dedicati ai pazienti, nei festivi e prefestivi non e’ esplicitata l’obbligatorietà dei dottori in struttura, elemento che fa comprendere il dato dell’aumento degli accessi al pronto soccorso durante i week end e il fatto che la Regione non privilegi l’applicazione dei contratti nazionali di lavoro delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative lasciando molto margine ai contratti pirata.

“Alla luce di quanto sopra la Regione Liguria si è impegnata a convocare un tavolo con gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali e di categoria per cercare di risolvere le criticità del comparto e a definire il protocollo d’intesa sull’applicazione dei contratti di lavoro maggiormente rappresentativi”, concludono i sindacati. Cgil Cisl Uil Liguria, Spi Cgil, Fnp Cisl, Uil Pensionati Liguria e Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fpl e UilTucs Liguria.