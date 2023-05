“Accade tra un’ora”, in arrivo la web serie della scuola di cinema genovese ZuccherArte

Genova. Si intitola “Accade tra un’ora” la web serie di 5 episodi ideata, scritta e interpretata da un gruppo di 7 giovanissimi allievi della scuola di cinema ZuccherArte di Genova, tutti tra i 16 e i 20 anni, frutto di un laboratorio creativo ideato dalla scuola genovese stessa.

Sinossi

Un gruppo di amici si ritrova a casa di Alice per il week end, quest’ultima si è da poco trasferita per via degli studi universitari in un nuovo appartamento.

Tutto sembra procedere bene fino a quando all’interno di uno scatolone, uno del gruppo, trova una vecchia vhs del Settimo Sigillo opera del maestro Bergman.

Gli amici decidono di guardarla: sullo schermo però appaiono loro stessi distesi a terra, morti: qualcuno o qualcosa sembra averli uccisi, notano, sempre sullo schermo, che l’orologio in sala da pranzo indica la mezzanotte, capiscono di avere un’ora di tempo per evitare che si compia il macabro scenario raffigurato.

Info

La web serie sarà disponibile sui canali ufficiali di ZuccherArte youtube, Facebook e instagram a partire da metà settembre 2023.