A New York i tifosi del Genoa celebrano il funerale della Sampdoria

L’euforia per l’approdo in Serie A e per il ribaltamento della situazione rispetto allo scorso anno, con la Sampdoria retrocessa e a rischio fallimento, coinvolge i tifosi del Genoa in ogni angolo del globo. E New York non fa eccezione.

I supporter rossoblù del Genoa Club di New York si sono radunati a Times Square per il “funerale” goliardico della Sampdoria. Bare blucerchiate e piccoli cartoncini ritagliati per riprodurre la scritta “Bye Bye” con lettera iniziale ben in evidenza.

La sfottò ha coinvolto anche la statua di Frank Sinatra, accanto alla quale è stata apposta una “B”. La fede genoana del cantante e attore statunitense è spesso oggetto di sfottò e di ironia da parte dei tifosi della Sampdoria, i quali la reputano una mistificazione.

Si parla della fede di Frank Sinatra perché l’autore della celebre “My Way”, tra le altre, avrebbe detto a Giorgio Calabrese, paroliere di Mina, di avere sempre nel cuore Genova e il Genoa. Poco altro ad attestarne il tifo, alcuni sostengono che si sarebbe fatto seppellire con una cravatta rossoblù in “omaggio” al Grifone. A contribuire all’alone di mistero anche il fatto che in inglese le frasi “amo Genova” e “amo il Genoa” risultano identiche.