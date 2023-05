A Genova dehors gratuiti in maniera permanente, la soddisfazione di Fiepet Confesercenti

Genova. Confesercenti esprime soddisfazione per l’approvazione della delibera di giunta del Comune di Genova che fissa, in maniera permanente, l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione suolo per i dehors dei pubblici esercizi che si atterranno a precise linee guida attualmente in fase di stesura.

“Con questo provvedimento il Comune, che ringraziamo, rende sistematica la gratuità dei dehors per le attività di somministrazione di alimenti e bevande. È uno strumento innovativo a livello nazionale, che riconosce il ruolo esercitato da bar e ristoranti nel rendere sempre più attrattiva la nostra città, a beneficio tanto dei turisti quanto degli stessi residenti” commenta Alessandro Simone, presidente Fiepet Confesercenti Genova.

“In particolare proprio i dehors contribuiscono alla vivacità di strade e piazze, rappresentando un prezioso punto di incontro e di socialità. Da parte nostra non possiamo dunque che esprimere soddisfazione e offrire piena collaborazione alla stesura di linee guida condivise che disciplinino l’organizzazione degli spazi esterni dei locali nelle varie parti della città”, conclude.