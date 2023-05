Genova. Paura in via della Maddalena, nel centro storico di Genova, dove ha preso fuoco un appartamento al sesto e ultimo piano del civico 26, un palazzo antico e interessato da lavori alla facciata.

Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15.30, fiamme e fumo si sono levate dalle finestre della palazzina, che si trova a pochi passi dal palazzo del Comune, in via Garibaldi.

Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale che ha provveduto a chiudere la strada per permettere l’intervento di messa in sicurezza. Chiusa anche via Garibaldi, per permettere ai cinque mezzi dei pompieri di sostare nel luogo più vicino.

L’appartamento, quando si sono sviluppate le fiamme, era vuoto e non si registrano feriti né persone intossicate. Nell’abitazione vive, o per meglio dire viveva, tra gli altri Aleph Viola, un attore e musicista piuttosto noto nell’ambiente genovese e non solo. Diplomato alla scuola di recitazione del Teatro Stabile, ha recitato nella serie Suburra. Il proprietario dell’appartamento sarebbe invece Marcello Cesena, attore genovese conosciuto per essere stato parte del quartetto comico Broncoviz e per il personaggio di Jean Claude negli sketch di Sensualità a corte.

Ancora non sono chiare le cause dell’incendio che, però, si sarebbe propagato dall’interno dell’abitazione e non dai ponteggi all’esterno che, per inciso, per fortuna, non sono stati interessati dalle fiamme.

Incendio in via della Maddalena

L’appartamento è stato completamente distrutto, così come il tetto, composto da travi in legno. Danneggiata anche la soletta del pavimento. Sarà tutta da valutare la stabilità dell’edificio, soprattutto degli ultimi piani.

Per ora il palazzo è stato evacuato – messo in salvo anche un gatto – e non si hanno notizie di quanto ci vorrà perché gli inquilini possano fare rientro. Su 6 appartamenti, sono state evacuate 15 persone, di cui 13 hanno già trovato una sistemazione (tra questi anche 3 minori).

Le operazioni di spegnimento delle fiamme, concluse dopo un paio d’ore – poi è scattata la bonifica – sono state complicate dalla scarsa accessibilità del palazzo e anche dalla pericolosità del rogo. I vigili del fuoco prima hanno gettato acqua dall’esterno, approfittando degli ultimi piani di altri edifici attigui poi sono entrati nel palazzo.

Numerose le persone che si sono riversate in strada, turisti e cittadini, per seguire l’evolvere della situazione.

Grosse nuvole di fumo nero si sono alzate verso il cielo, ben visibili in tutta la zona del centro storico e dai quartieri collinari. L’odore acre di bruciato percepibile anche a distanza di centinaia di metri.